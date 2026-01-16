Honor přivezl do Česka vlajkový mobil Magic8 Pro i sekundanta Magic8 Lite

Společnost Honor v Praze oficiálně představila své nejnovější chytré telefony řady Honor Magic8. Modely Magic8 Pro a Magic8 Lite v sobě propojují hardwarovou výbavu na vysoké úrovni, certifikovanou odolnost a technologii baterie nové generace.
V rámci oficiálního představení obou smartphonů se účastnici akce mohli sami přesvědčit, v čem oba telefony skutečně vynikají. K dispozici byla interaktivní stanoviště, kde probíhaly demonstrace odolnosti – mohli jste poslouchat hudbu z telefonu, jenž byl prokazatelně ponořený do vody, zavolat si na mobil zamražený v ledové kostce či sešívačkou otestovat odolnost displeje proti poškrábání.
Nový vlajkový model: Honor Magic8 Pro
Model nové řady Honor Magic8 Pro je vybaven procesorem Snapdragon® 8 Elite Gen 5 pro ultrarychlý výkon a efektivní využití energie při hraní her, multitaskingu nebo tvorbě obsahu. Jeho 6,71“ LTPO OLED displej podporuje adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz, má jas dosahující až 6000 nitů pro viditelnost i za silného denního světla, dále nabízí 1,07 miliard barev a 100% široký barevný gamut DCI-P3.
Preciznost fotografování Honor Magic8 Pro zajišťuje 200MP ultra noční teleobjektiv, 50MP ultra noční hlavní fotoaparát pořizuje jasné snímky s bohatými detaily v široké škále světelných podmínek a 50MP ultraširokoúhlý fotoaparát umožňuje uživatelům plynule přecházet od panoramatických krajin k detailním záběrům bez ztráty kvality.
V přední části smartphonu je navíc 50MP fotoaparát spárovaný s 3D hloubkovým fotoaparátem, který zajišťuje přirozené selfie a přesné rozpoznávání obličeje. Díky inteligentním nástrojům pro úpravy, jako jsou AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout nebo AI Color mohou uživatelé vylepšovat a své fotografie přímo na telefonu.
Náročné každodenní používání umožňuje křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 6270 mAh, spárovaná s 100W kabelovým a 80W bezdrátovým nabíjením Honor SuperCharge. Honor Magic8 Pro v neposlední řadě splňuje požadavky na odolnost proti vodě a prachu podle norem IP68, IP69 a IP69K v kontrolovaných laboratorních podmínkách.
Třídenní výdrž baterie: Honor Magic8 Lite
Honor Magic8 Lite přináší do střední třídy smartphonů výkon inspirovaný vlajkovými modely a kombinuje tenký a lehký design s důkladnou ochranou pro každodenní použití. Je vybaven speciální technologií odolnou proti nárazům a novým ultra odolným tvrzeným sklem, které jako první získalo certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance a dále nabízí prémiovou pětihvězdičkovou certifikaci SGS.
Díky všestranné odolnosti proti pádům, vodě a prachu a podpoře IP68 a IP69K podle výrobce odolá pádům z výšky až 2,5 metru na některé povrchy a zvládá náročné podmínky např. stříkající vodu, oplachování nebo vodní trysky.
Spolehlivost zajišťuje 7500 mAh křemíkovo-uhlíková baterie, která podle Honoru vydrží až tři dny používání na jedno nabití. Vícebodové monitorování teploty pomáhá telefonu spolehlivě fungovat v podmínkách od –30 °C do 55 °C, zatímco režim Ultra Power Saving Mode umožňuje vyřídit až 60 minut hovorů při pouhých 2 % zbývající kapacity baterie.
Honor Magic8 Lite má 6,79“ OLED displej s 1,07 miliardou barev a ultra vysokým rozlišením 1,5K. a je vybavený procesorem Snapdragon 6 Gen 4 a s řadou pokročilých AI funkcí pro fotografování, překlady, poznámky a inteligentní interakci.
Zdroj: Honor, Channeltrends