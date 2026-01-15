Channeltrends  »  Novinky  »  HPE a Broadcom urychlují nasazení AI, pomůže i škálovatelný přepínač Juniperu

HPE a Broadcom urychlují nasazení AI, pomůže i škálovatelný přepínač Juniperu

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Superpočítač. mátově zelené pozadí, jasné blikající čáry
Autor: Shutterstock AI
HPE bude dle svých slov jednou z prvních společností, která nabídne kompletně vybavenou serverovou skříň na klíč se schopností trénovat biliony parametrů AI a provádět velkoobjemové inference.

Společnost HPE oznámila, že urychluje zavádění tréninku a inference umělé inteligence (AI) velkého rozsahu pro poskytovatele cloudových služeb (CSP), včetně tzv. neocloudů, kterým nabízí první architekturu AMD „Helios“ pro AI ve skříňovém provedení s integrovanou ethernetovou sítí k vnitřnímu propojení.

Řešení využívající specializovaný hardware a software HPE Juniper Networking spolu se síťovým čipem Broadcom Tomahawk 6 je založeno na otevřeném standardu UALoE (Ultra Accelerator Link over Ethernet). Je schopno podporovat datový provoz při trénování modelů s biliony parametrů a poskytuje vysokou propustnost při inferencování.

HPE Discover 2025: Deset let samostatnosti, nové sítě a AI jako hlavní tahoun Přečtěte si také:

HPE Discover 2025: Deset let samostatnosti, nové sítě a AI jako hlavní tahoun

Řešení AMD „Helios“ pro AI v integrovaném skříňovém provedení, které dodává tým služeb HPE s rozsáhlými zkušenostmi s přímým kapalinovým chlazením a instalacemi o výkonu v řádu exaflopů, nabídne zákazníkům flexibilitu, interoperabilitu, energetickou úspornost a rychlejší nasazení v době, kdy je na trhu silnější poptávka po výpočetní kapacitě pro AI.

Výkonnostní skok v jedné skříni

HPE tak bude jednou z prvních firem, která nabídne řešení AMD Helios pro umělou inteligenci v integrovaném skříňovém provedení, které v této kategorii bude představovat výkonnostní skok. Je založené na specifikacích projektu Open Compute Project (OCP) s optimalizovaným napájením, pokročilým kapalinovým chlazením a snadnou údržbou, jak vyžadují AI systémy nové generace.

HR26

Broadcom spolupracuje se společností HPE na vývoji přepínače HPE Juniper Networking pro propojení serverů v rámci architektury AMD „Helios“ AI, přičemž využívá dlouhodobé spolupráce obou společností a jejich závazku využívat otevřenou technologii Ethernet pro sítě datových center AI. Cílem tohoto úsilí je poskytnout škálovatelná, efektivní a vysoce výkonná síťová řešení přizpůsobená moderním pracovním úlohám umělé inteligence.

Zdroj: HPE

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy