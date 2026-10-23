HPE a Nvidia rozšiřují infrastrukturu pro bezpečné nasazení AI agentů

Společnosti HPE a NVIDIA rozšiřují spolupráci na infrastruktuře pro podnikovou umělou inteligenci. Novinky v portfoliu HPE AI Factory s NVIDIA mají organizacím usnadnit nasazování a provoz stále autonomnějších AI agentů v hybridních a suverénních prostředích. Řešení propojuje výpočetní infrastrukturu, modely, data a nástroje pro správu a zabezpečení AI.
Jednou z hlavních oblastí rozvoje je platforma HPE Private Cloud AI, která získává nové funkce pro řízený přístup k podnikovým službám umělé inteligence. HPE zároveň rozšiřuje nabídku výpočetních systémů a bezpečnostních technologií pro rozsáhlejší nasazení AI.
Řízený přístup pro aplikace a AI agenty
HPE Private Cloud AI rozšiřuje funkce HPE AI Essentials, které umožňují vývojářům, softwarovým dodavatelům a AI agentům bezpečně využívat podnikové služby umělé inteligence. Prostřednictvím produkčních API a serverů MCP mohou organizace propojovat aplikace a autonomní agenty s inferenčními, modelovými a znalostními službami, přičemž si zachovávají centralizovanou správu a kontrolu nad přístupem.
Správa serverů MCP zohledňuje role, klienty a projekty a zahrnuje auditní záznamy. Řízení přístupu na základě rolí, podpora strojových identit a podrobné protokolování mají organizacím pomoci kontrolovat činnost lidských uživatelů i autonomních agentů. Rozhraní založená na OpenAPI navíc umožňují automaticky generovat dokumentaci, vývojové sady a ukázky kódu pro integraci s dalšími aplikacemi.
HPE uvádí také rozšíření podpory regulovaných a suverénních prostředí. Registrace a ověřování prostřednictvím API nebo s podporou Kubernetes jsou dostupné v připojených i od internetu oddělených implementacích platformy.
V jednom clusteru lze kombinovat různé GPU
HPE Private Cloud AI nově podporuje kombinaci grafických karet NVIDIA H200 a NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition v rámci jednoho clusteru. Organizace tak mohou v jednotném spravovaném prostředí provozovat širší spektrum úloh umělé inteligence. Plánování výpočetních úloh zajišťuje open-source nástroj KAI Scheduler od NVIDIA, který umožňuje přidělovat prostředky podle kvót a priorit a optimalizovat využití GPU.
Platforma HPE Private Cloud AI je již všeobecně dostupná. Podpora uvedených kombinací GPU i funkce plánovače KAI Scheduler jsou rovněž k dispozici.
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Nová infrastruktura pro autonomní agenty
Součástí oznámení je systém NVIDIA Vera CPU Rack od HPE, kapalinou chlazená platforma s vysokou hustotou výpočetního výkonu určená pro agentní AI a úlohy učení s posilováním, které jsou náročné na procesorový výkon. Systém využívá 256 procesorů NVIDIA Vera a podporuje až 22 500 sandboxů. Podle HPE nabízí při běhu agentů o 80 % vyšší rychlost procesorů, což má pomoci škálovat izolovaná prostředí pro agenty, vyhodnocování modelů i datové procesy.
HPE bude podporovat také referenční architekturu NVIDIA OpenShell pro bezpečné AI agenty. Ta je určena k jejich vytváření, správě, monitorování a zabezpečení v AI továrnách, podnikové infrastruktuře i na okraji sítě. Kombinuje zabezpečené běhové prostředí OpenShell, technologii NVIDIA Sentry a platformu NVIDIA BlueField-4 pro hardwarové vynucování bezpečnostních pravidel. Pro inferenci modelů počítá také se systémem NVIDIA Vera Rubin NVL72.
Cílem architektury je umožnit podnikům řídit aktivitu agentů, izolovat jednotlivé pracovní zátěže a uplatňovat bezpečnostní pravidla i při rostoucím počtu nasazených agentů. HPE a NVIDIA chtějí zabezpečení propojit od běhového prostředí až po samotnou infrastrukturu.
Další novinkou je podpora referenčního návrhu NVIDIA DSX POD. Ten počítá s předem připravenou a ověřenou infrastrukturou v modulárních kontejnerech, která má zjednodušit instalaci a zkrátit dobu nasazení rozsáhlých AI továren. HPE na tomto řešení naváže zkušenostmi s modulárními datovými centry a službou AI Mod Pod.
AI agenti zamíří také do průmyslu
Platformu HPE Private Cloud AI plánuje využít také společnost Schneider Electric. Chce ji propojit se svými znalostmi průmyslových a provozních technologií a podpořit takzvané průmyslové AI agenty na okraji sítě. Ti mají přiblížit zpracování informací místům, kde se přijímají provozní rozhodnutí, a současně zachovat kontrolu nad citlivými daty.
Ochrana citlivých dat a modelů
Pro organizace působící v regulovaných odvětvích HPE rozšiřuje podporu technologie NVIDIA Confidential Computing. Ta bude dostupná na serverech HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 vybavených GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Pomocí hardwarově zabezpečených běhových prostředí umožňuje izolovat AI úlohy od podkladové infrastruktury, a to včetně virtuálních strojů, kontejnerů i nasazení přímo na hardwaru.
Technologie má pomoci chránit citlivá data a pokročilé modely při jejich provozu na suverénní infrastruktuře. Organizace tak mohou lépe kontrolovat zabezpečení a provoz AI v prostředích, kde je důležitá ochrana informací a dodržování regulačních požadavků.
Kdy budou novinky dostupné
Aktualizace HPE Private Cloud AI s API platformy HPE AI Essentials a přístupem pro vývojáře a softwarové dodavatele se mají objevit koncem roku 2026. Samoobslužné vývojářské prostředí pro registraci aplikací a agentů, vyhledávání API a MCP serverů a správu přihlašovacích údajů je plánováno na rok 2027.
Zdroj: HPE