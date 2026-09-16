HPE a Oracle rozšiřují spolupráci. Nové sítě mají podpořit rozsáhlou AI infrastrukturu

Společnosti HPE a Oracle rozšiřují více než deset let trvající technickou spolupráci. Oracle plánuje víceleté globální nasazení technologií HPE Juniper Networking ve svých datových centrech, která jsou součástí infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pro umělou inteligenci.
Rozšířená spolupráce zahrnuje vedle síťových technologií také služby podpory sítí a financování. HPE Juniper Networking už dnes tvoří součást cloudové infrastruktury OCI, kde zajišťuje konektivitu v datových centrech a edge sítích.
AI klastry kladou vysoké nároky na síť
Rozvoj AI superklastrů zvyšuje nároky na kapacitu sítě, latenci, řízení provozu i zotavení po chybách. Oracle zároveň potřebuje propojit regionální a edge infrastrukturu s AI klastry, cloudovými službami, zákazníky a externími sítěmi po celém světě.
Do plánovaného rozšíření patří směrovací platformy HPE Juniper Networking PTX a MX a přepínací platformy QFX a EX. Routery MX a PTX jsou v OCI využívány v částech edge sítí, zatímco přepínače QFX slouží v různých vrstvách regionálních datových center.
QFX cílí na AI datová centra
Nejnovější přepínače QFX nabízejí konektivitu s vysokou hustotou, dynamické vyvažování zátěže a mechanismy pro omezení zahlcení. Tyto vlastnosti jsou důležité zejména pro rozsáhlé backendové sítě AI infrastruktury založené na protokolu RoCEv2.
Jednotný základ HPE Juniper Networking má podle společností zjednodušit výstavbu a provoz infrastruktury a současně umožnit její přizpůsobení konkrétním požadavkům jednotlivých prostředí.
Spolupráce zahrnuje také inteligentní telemetrii
HPE a Oracle pracují také na inteligentní telemetrii, která má poskytnout detailnější přehled o chování síťových zařízení a celé infrastruktury. Cílem je rychleji odhalovat problémy, které by mohly ovlivnit výkon AI systémů.
Telemetrie má pomoci s detekcí tvorby front, ztráty paketů, změn v charakteru provozu nebo degradace komponent. OCI tak může potenciální problémy řešit dříve a omezit jejich dopad na využití GPU a dostupnost sítě.
AI infrastruktura vyžaduje nízkou latenci
Podle HPE je při provozu AI modelů a agentů důležitá i velmi nízká latence. „U modelů a agentů AI záleží na každé mikrosekundě,“ uvedl Praveen Jain, viceprezident a generální ředitel pro AI datová centra a sítě společnosti HPE.
Oracle naopak uvádí, že technologie HPE Juniper Networking jsou již důležitou součástí jeho cloudové architektury a hrají roli v AI klastrech, regionálních datových centrech i edge sítích. Součástí dohody je také právo Oracle na odkup akcií HPE za pevně stanovenou cenu.
Zdroj: HPE