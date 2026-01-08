HPE Discover 2025: Deset let samostatnosti, nové sítě a AI jako hlavní tahoun

Na prosincové konferenci HPE Discover 2025 ve španělské Barceloně technologický gigant Hewlett Packard Enterprise neslavil jen deset let od oficiálního osamostatnění, ale i zaznamenal i další milník – jedno z prvních společných vystoupení s významnou akvizicí poslední doby, společnosti Juniper Networks.
Už od brzkého rána se haly výstavního komplexu Fira Gran Via plnily technickými experty, partnery i zákazníky z celého světa. Mezi stánky byla slyšet směsice nejrůznějších jazyků, na účastníky čekaly demo laby i roboty hrající fotbal.
Tři pilíře moderního IT: síť, cloud a AI
Centrálním bodem akce bylo úvodní slovo prezidenta a CEO Antonia Neriho, jenž připomněl dekádu samostatného HPE a vyzdvihl, že za tuto dobu se firma posunula od „pouhého“ výrobce hardwaru k globálnímu architektovi moderní IT infrastruktury, který staví na hybridním cloudu, umělé inteligenci a především na sítích.
„Za posledních deset let jsme prošli obrovskou transformací. Dnes jsme tým inženýrů a architektů, kteří připravují novou generaci IT,“ řekl Neri. Zároveň upozornil, že až 95 % podnikových AI pilotů naráží na limity zastaralé infrastruktury, rostoucí náklady a přísnější požadavky na suverenitu dat. Právě tyto tlaky podle něj nutí firmy přehodnotit celou architekturu svých systémů.
Neri jasně popsal, na čem HPE staví svou budoucnost. Síť podle něj představuje bezpečné propojení všeho se vším, cloud přináší flexibilitu a agilitu a umělá inteligence je nástrojem, který dokáže z dat vytěžit skutečnou hodnotu. Pokud se tyto tři prvky spojí do jednoho celku, vzniká moderní IT architektura schopná zvládnout současnou komplexitu a plně využít potenciál AI.
Juniper je už doma. A je to znát
Jednou z největších letošních událostí bylo dokončení akvizice Juniper Networks v červenci a její rychlá integrace do divize HPE Aruba Networking. Antonio Neri i CEO Juniperu Rami Rahim se shodli, že společně nyní nabízejí „nejlepší síťové portfolio na planetě“.
Rahim představil vizi autonomních sítí – systémů, které se dokážou samy konfigurovat, optimalizovat i opravovat. Klíčovou roli v tom hraje propojení platforem Aruba Central a Juniper Mist a také nová generace agentické AI, zahrnující například Marvis Minis nebo Apstru s automatizací podle záměru.
Tyto technologie podle něj už dnes dokážou prediktivně řešit problémy napříč kampusy, pobočkami i datovými centry.
Nový král datových center: přepínač QFX5250
Uznání si vysloužilo uvedení přepínače QFX5250 – prvního na světě vybaveného čipem Broadcom Tomahawk 6. Zařízení nabízí propustnost 102,4 Tbps, spoléhá na stoprocentní kapalinové chlazení a je připravené na Ultra Ethernet. V kombinaci s AI-ops od Marvis a Apstry jde podle zástupců HPE o řešení navržené přímo pro rozsáhlé AI clustery, kde rozhodují milisekundy a absolutní spolehlivost.
„AI mění pravidla hry. Trénink modelů generuje obrovský východo-západní provoz a inference vyžaduje extrémně nízkou latenci. Obojí přitom potřebuje bezpečnost zabudovanou přímo v síti – ne přilepenou dodatečně,“ zdůraznil Rahim.
GreenLake a Private Cloud AI: kde se data narodila, tam zůstane
Neri se následně vrátil k tématu hybridního cloudu a představil nové možnosti platformy HPE GreenLake. Patří mezi ně i plně air-gapped soukromý cloud určený pro vlády a kritickou infrastrukturu, který dokáže zachovat cloudovou agilitu i v úplné izolaci od okolního světa.
Vlajkovou lodí nabídky je však HPE Private Cloud AI, vyvíjený ve spolupráci s NVIDIA. Platforma zjednodušuje nasazení podnikové umělé inteligence od pilotních projektů až po produkční provoz a zároveň garantuje, že data nikdy neopustí firemní perimeter.
Kontinentální zákazníky vendora rozhodně potěší, že v Grenoblu navíc vzniká AI Factory Lab – evropské testovací a validační centrum postavené výhradně na infrastruktuře vyrobené v EU. Jeho cílem je pomoci zákazníkům i partnerům ověřovat AI řešení s důrazem na datovou suverenitu.
Otázky a odpovědi: kam dál?
Šéf HPE Antonio Neri přidal několik zajímavých čísel i výhledů. Uvedl, že největší růst v oblasti AI infrastruktury aktuálně táhnou státní správa a velké podniky, které tvoří více než polovinu všech objednávek a mezičtvrtletně rostou o 250 %. V oblasti kampusových a pobočkových sítí vidí HPE prostor stát se během tří až pěti let jedním z lídrů trhu.
Zároveň zmínil, že se s Juniperem překrývá pouze deset procent partnerů, což znamená, že pro devadesát procent kanálu se otevírají zcela nové příležitosti. Podle Neriho již začal odpočet do doby, kdy agentní AI prostoupí všemi vrstvami IT, a při této příležitosti podotkl, že GreenLake Intelligence již nyní dokáže autonomně spravovat výpočetní prostředky, úložiště i sítě.
O tom, že HPE přesně ví, kam kráčí a kterým směrem chce v rychle se vyvíjejícím odvětví směřovat, svědčí i vzájemná synergie obou lídrů. „Rami a já jsme od prvního dne měli stejnou vizi,“ uzavřel Neri. „Spojit síly a vytvořit nového lídra v síťovém byznysu, který bude připravený na dekádu umělé inteligence.“
