Výkonné počítače se postupně přesouvají i mimo naši planetu. Společnost HPE oznámila, že její specializovaný výpočetní systém HPE Spaceborne Computer-4 zamíří přímo na povrch Měsíce, kde bude zpracovávat úlohy umělé inteligence a provádět vůbec první benchmarky vysoce výkonných výpočtů (HPC). Projekt vzniká ve spolupráci s NASA a společností Deloitte a jeho cílem je ověřit možnosti pokročilého výpočetního výkonu v extrémních podmínkách lunárního prostředí.
Počítač bude součástí nákladu lunárního vozítka FLIP společnosti Astrolab. To má na Měsíc dopravit přistávací modul Griffin-1 od Voyager Technologies v rámci programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS) agentury NASA. Start mise je předběžně naplánovaný na konec roku 2026, přičemž přistání se očekává v oblasti jižního pólu Měsíce.
Umělá inteligence bude analyzovat měsíční povrch
HPE Spaceborne Computer-4 má na Měsíci spouštět několik typů výpočetně náročných úloh. Jednou z nich bude testování velkých jazykových modelů (LLM) s generováním rozšířeným o vyhledávání (RAG). Ty mají pomáhat s vyhledáváním a interpretací informací, analýzou vizuálních dat a autonomním monitorováním okolního prostředí.
Další experimenty se zaměří na zpracování dat z laserového měřicího systému LiDAR. Ten může sloužit k mapování měsíčního povrchu, navigaci vozítka, analýze terénu i plánování budoucí infrastruktury. Výpočty přímo na místě mají umožnit rychlejší získávání poznatků bez nutnosti přenášet veškerá surová data nejprve na Zemi.
Součástí mise budou také vůbec první HPC benchmarky prováděné na povrchu Měsíce. Jejich výsledky mají ukázat, jak se výkonné výpočetní systémy dokážou vyrovnat s podmínkami mimo naši planetu a jaké možnosti nabízí jejich nasazení při budoucích vědeckých a průzkumných misích.
Počítač musí zvládnout extrémní podmínky
Provoz výpočetní techniky na Měsíci představuje výrazně náročnější úkol než její nasazení v běžném datovém centru. HPE proto připravilo lehký, soběstačný a bezventilátorový výpočetní modul, který je speciálně navržený pro provoz v náročném prostředí jižního pólu Měsíce.
Hardware kombinuje nízkoenergetický procesor (CPU) s grafickou jednotkou (GPU). O ukládání dat se starají SSD disky využívající flash paměti společnosti KIOXIA. Konstrukce bez ventilátorů omezuje počet mechanických součástí a přizpůsobuje zařízení specifickým podmínkám provozu.
HPE zároveň připravilo rozsáhlý softwarový balíček, který zajišťuje komunikaci s pozemní infrastrukturou a bezpečný přenos získaných poznatků zpět na Zemi. Vedle samotného počítače tak bude důležitou součástí mise také propojení lunárního výpočetního systému s pozemním zázemím.
Společnost HPE bude podporovat také řídicí středisko Astrolabu v kalifornském Hawthorne. Využije k tomu platformu HPE Private Cloud, která má umožnit analýzy v téměř reálném čase. Správu a automatizaci pracovních úloh zajistí software HPE CloudOps.
NASA otestuje spolupráci několika modelů AI
Na projektu se podílí také NASA, která plánuje využít počítač k několika vlastním experimentům. Jedním z nich je Federated Learning for Unbounded and Intelligent Decentralization (FLUID). V jeho rámci agentura spustí neuronovou síť trénovanou na datech ze Země, Měsíce a Mezinárodní vesmírné stanice. Cílem je ověřit koordinaci tří samostatných modelů umělé inteligence.
NASA připravuje také upravený test velkého jazykového modelu se schopnostmi sémantického zpracování. Ten má pomáhat s vyhledáváním a interpretací dokumentů uložených přímo na palubě zařízení. Výzkumníci tak chtějí ověřit, zda může AI usnadnit práci astronautům a dalším účastníkům budoucích lunárních misí.
Do projektu se zapojí také společnost Deloitte. Ta nasadí svůj systém Silent Shield pro detekci kybernetických útoků. Řešení má poskytovat prediktivní bezpečnostní analýzu a rozpoznávat anomálie téměř v reálném čase. Kybernetická bezpečnost bude při budoucím provozu lunární infrastruktury důležitá nejen kvůli ochraně dat, ale také kvůli spolehlivosti kritických systémů.
První krok k výpočetní infrastruktuře na Měsíci
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity HPE v oblasti vesmírných technologií. Počítače z rodiny Spaceborne Computer už několik let slouží na Mezinárodní vesmírné stanici, kde ověřují možnosti provozu pokročilých výpočetních systémů mimo pozemská datová centra.
Nasazení na Měsíci však představuje další významný krok. Výsledky experimentů mohou pomoci připravit technologické zázemí pro budoucí lunární mise, vědecký výzkum a postupně se rozvíjející lunární ekonomiku. Pokud se podaří výpočty spolehlivě provozovat přímo na místě, mohlo by to v budoucnu výrazně zjednodušit zpracování dat, navigaci i autonomní rozhodování průzkumných zařízení.
HPE tak chce ověřit, že výkonné výpočetní systémy a umělá inteligence nemusí zůstat odkázané na pozemní infrastrukturu. Měsíc se může stát jedním z prvních míst, kde budou podobné technologie fungovat jako běžná součást vědeckého a průmyslového zázemí.
Zdroj: HPE