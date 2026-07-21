HPE sjednotí partnerské programy s Juniperem. Přidá nové pobídky i vyšší marže

HPE od 1. listopadu 2026 spojí partnerské programy HPE a Juniper Networks do jednotného globálního programu HPE Partner Ready Vantage. Cílem je sjednotit pravidla, kompetence, nástroje i pobídky pro partnery napříč oblastmi sítí, hybridního cloudu a umělé inteligence, přičemž dosavadní partnerské investice zůstanou zachovány.
Více příležitostí pro distribuční kanál
Součástí změn je rozšíření nabídky produktů prodávaných výhradně prostřednictvím partnerů. Vedle virtualizační platformy HPE Morpheus VM Essentials budou tímto modelem nově dostupná také řešení HPE Private Cloud PC3000, HPE SimpliVity PC1000 nebo software HPE Zerto. HPE zároveň spouští program VM Essentials pro partnerské IT a připravila migrační program, který zákazníkům usnadní přechod na novou virtualizační platformu.
Nové pobídky a vyšší marže
Výrobce taktéž sjednocuje motivační programy napříč portfoliem. Partneři budou nově získávat předem definované rabaty za nové obchodní příležitosti v oblasti datových úložišť a další bonusy za odborné kompetence nebo prodej komplexnějších řešení. V kombinaci s dalšími slevami může celková marže u vybraných projektů dosáhnout až 24 %.
Jednotný program pro vývoj, prodej i služby
HPE rozšiřuje Partner Ready Vantage také o nové možnosti v oblasti vývoje, prodeje a servisních služeb. Partneři získají přístup k rozšířenému validačnímu centru, novému portálu scénářů využití i možnost poskytovat vybrané servisní služby pod vlastní značkou s technickou podporou HPE. Výrobce současně rozšiřuje podporu opakovaných příjmů prostřednictvím služeb migrace a správy životního cyklu.
Jednodušší spolupráce a financování
Součástí transformace je koncept „jednotné zkušenosti“, který sjednocuje partnerský portál, registraci obchodních příležitostí, onboarding i uzavírání smluv. Změny se dotknou také financování prostřednictvím HPE Financial Services, které nabídne nové platební modely, flexibilnější cenotvorbu i vyšší úvěrové limity pro partnery a jejich zákazníky.
HPE ještě s tím pokračuje v rozšiřování partnerského ekosystému kolem hybridního cloudu a umělé inteligence. Firma investuje do testovacích center HPE Private Cloud AI, spolupracuje s partnery jako Equinix, Nvidia nebo Wipro a rozvíjí prostředí pro ověřování AI řešení před jejich nasazením do produkce. Cílem je partnerům usnadnit implementaci podnikové AI a vytvořit nové obchodní příležitosti v rychle rostoucím segmentu.
Zdroj: HPE