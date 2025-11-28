Channeltrends  »  Novinky  »  HPE vyhlásilo nejlepší tuzemské partnery, distributorem roku je DNS

HPE vyhlásilo nejlepší tuzemské partnery, distributorem roku je DNS

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

HPE Partner roku 2025 ocenění
Autor: HPE
Aricoma si odnesla dvě dílčí ocenění i nejvyšší trofej pro nejlepšího partnera roku společnosti HPE za rok 2025.

Společnost Hewlett Packard Enterprise ocenila na akci Partner roku 2025 své nejlepší české prodejce a distributory roku 2025. Setkání se zúčastnili jak zástupci významných obchodních partnerů HPE, tak přední představitelé HPE zodpovědní za vztahy s partnery.

Cenu Partner roku 2025 si odnesla společnost Aricoma, která kromě toho bodovala ještě v dalších dvou kategoriích. Cenu Distributor roku 2025 potom převzali zástupci společnosti DNS.

HPE Partner roku 2025 Aricoma

 HPE Partner roku 2025: Aricoma

Autor: HPE

Trofeje vybraným partnerům předávali Jan Joska, channel & midmarket sales manager HPE, a také generální ředitel HPE Tomáš Kubát, který osobně pogratuloval všem vybraným partnerům.

HPE udělovala ocenění celkem v deseti kategoriích od infrastruktury přes služby až po inovativní projekty, které podle společnosti pomáhají klientům a koncovým uživatelům využívat technologie na maximum.

 „Rádi bychom touto cestou poděkovali všem partnerům za jejich podporu, spolupráci a nasazení. Bez vašeho úsilí a profesionálního přístupu by nebylo možné dosáhnout tak výjimečných výsledků. Jsme hrdí na to, že společně tvoříme silnou komunitu zaměřenou na inovace a technologie, které mění svět,“ uvedl Jan Joska.

Channeltrends Awards

Jednotlivé kategorie a ocenění partneři:

  • HPE DISTRIBUTOR ROKU 2025 v kategorii Silver Business Proximity Partner: eD system
  • HPE DISTRIBUTOR ROKU 2025: DNS
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE Compute: ALWIL Trade
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE Storage: KSP Computer & Services
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE GreenLake: Aricoma
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE HPC & AI: M Computers
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii HPE Aruba Networking: Aricoma
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii Cloud Service Provider: České Radiokomunikace
  • HPE PARTNER ROKU 2025 v kategorii Rising Star: GAPP System
  • HPE PARTNER ROKU 2025: Aricoma

Zdroj: HPE

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Jak funguje platforma IBM Power11?

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

České investiční fondy sní americký sen

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI