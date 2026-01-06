Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  IDC: Chytré telefony v roce 2025 rostly, tahounem je rekordní Apple

IDC: Chytré telefony v roce 2025 rostly, tahounem je rekordní Apple

Zuzana Peroutková Bičíková
6. 1. 2026
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Celosvětový trh chytrých telefonů podle odhadů IDC vloni meziročně vyrostl o 1,5 % na 1,25 miliardy dodaných zařízení. Růst podle analytiků táhne především Apple, rozvíjející se trhy a nečekané oživení v Číně. Výhled na rok 2026 je však výrazně opatrnější.

Podle IDC se celosvětové dodávky chytrých telefonů v roce 2025 zvýšily o 1,5 %, což je zlepšení oproti dříve očekávanému jednoprocentnímu růstu. Hlavním důvodem je především silný výkon Applu v závěru roku, rychlý růst na klíčových rozvíjejících se trzích a stabilizace situace v Číně.

Apple podle odhadů v roce 2025 zvýšil své dodávky meziročně o 6,1 %, což představuje výrazné zrychlení oproti předchozímu růstu 3,9 %. Celkově by firma měla dodat více než 247 milionů iPhonů, což by znamenalo její historicky nejúspěšnější rok z hlediska objemu.

Dobré zprávy, česká ekonomika v roce 2026 poroste rychleji než Německo Přečtěte si také:

Dobré zprávy, česká ekonomika v roce 2026 poroste rychleji než Německo

Zásadní roli v růstu sehrála Čína, největší trh Applu. Podle dat IDC zaznamenala nejnovější řada iPhone 17 mimořádně silnou poptávku, díky níž se Apple v říjnu a listopadu dostal na první místo s více než 20% podílem na trhu, výrazně před konkurencí.

iPhone 17 změnil situaci v Číně

IDC proto přehodnotilo svůj odhad pro čtvrté čtvrtletí v Číně z původních 9 % na 17% meziroční růst. Tento vývoj změnil celkový výhled pro čínský trh za celý rok z očekávaného jednoprocentního poklesu na růst o 3 %. Silný výkon Applu se přitom neomezuje jen na Čínu, ale opakuje se i v USA a západní Evropě, kde trh v minulosti zpomaloval.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
0:00/

Rok 2025 by měl být pro Apple rekordní nejen z hlediska objemu dodávek, ale také z pohledu hodnoty. IDC očekává, že tržby Applu z prodeje iPhonů překročí 261 miliard dolarů, což by znamenalo meziroční růst o 7,2 %.

Celkový trh chytrých telefonů tak v roce 2025 těžil nejen z vyšší poptávky, ale i ze silného postavení prémiových modelů, které mají zásadní vliv na hodnotu celého odvětví.

Rok 2026 ve znamení poklesu objemů

Zatímco krátkodobý výhled se zlepšil, prognóza pro rok 2026 je podle IDC méně optimistická. Očekávaný růst byl revidován z původních 1,2 % na pokles o 0,9 %. Důvodem jsou především nedostatky paměťových komponent a změny v produktových cyklech.

Apple plánuje přesun uvedení základního modelu iPhonu z podzimu 2026 na začátek roku 2027, což by mělo v roce 2026 snížit dodávky zařízení s iOS o 4,2 %. Současně globální nedostatek pamětí omezuje nabídku a tlačí na růst cen.

IDC chytré telefony 2025Autor: IDC

Nedostatek paměťových komponent se podle IDC nejvíce dotkne zařízení se systémem Android v nižším a středním cenovém segmentu, které jsou citlivější na růst cen. Výsledkem bude mírný pokles počtu dodaných telefonů, ale zároveň výrazný růst průměrné prodejní ceny (ASP).

HR26

Ta by měla v roce 2026 vzrůst na 465 dolarů, což posune celkovou hodnotu trhu na rekordních 578,9 miliardy dolarů. Výrobci budou podle IDC nuceni volit různé strategie – od zdražování až po posun portfolia směrem k dražším modelům s vyšší marží. Navzdory náročnému roku tak může trh dosáhnout historicky nejvyšších průměrných cen.

Zdroj: IDC

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Dlouho očekávaný vstup Strnadovy Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Finanční limity, které se od letoška mění

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší