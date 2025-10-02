IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně

Společnost IDC zjistila, že celosvětové dodávky chytrých vysavačů se ve druhém čtvrtletí 2025 vyšplhaly na 6,17 milionu kusů, což představuje meziroční skok o 20,5 %. Vendoři podle analytiků stále častěji volí cestu mezinárodní expanze s důrazem na prémiové produkty a inovace.
„Kromě chytrých vysavačů rozšiřují přední výrobci své portfolia o širší škálu robotických čisticích řešení a tradičních domácích spotřebičů,“ popisuje Claire Zhaová z IDC. „Trh se nadále koncentruje a hlavní vendoři získávají stále větší podíl na globálních dodávkách.“
Analytička si však všimla, že navzdory tomu zůstává globální penetrace relativně nízká, zejména na rozvíjejících se trzích, kde stále existují významné příležitosti k růstu. IDC předpokládá, že odvětví zůstane dynamické, přičemž ho budou pohánět pokroky v oblasti umělé inteligence a integrací robotických funkcí.
Více cenových relací
„V posledních čtvrtletích se výrazně zlepšil rozptyl cenovek,“ pokračuje Jitesh Ubrani z IDC. „Základní modely jsou nyní k dispozici za několik set dolarů, díky čemuž jsou inteligentní vysavače dostupnější pro širší skupinu spotřebitelů.“
„Současně se prémiové modely – vybavené pokročilou umělou inteligencí, robotickými přídavnými zařízeními a vylepšenými funkcemi mopování – blíží hranici 3 000 dolarů,“ dodává s tím, že špičková úklidová zařízení si drží svou pozici i díky tomu, že zejména ve vyspělých trzích rostou náklady na manuální práci.
„Výrobci také přecházejí od přístupu zaměřeného na objem k přístupu zaměřenému na rozvoj ekosystému a diferenciaci značky,“ podotýká Ubrani. „To zahrnuje užší integraci s platformami pro chytré domácnosti, exkluzivní maloobchodní partnerství a větší důraz na služby.“
Roborock v čele
Z hlediska jednotlivých výrobců IDC uvádí, že lídr trhu Roborock v druhém čtvrtletí dodal 1,34 milionu kusů chytrých vysavačů, čímž zvýšil celkový objem za první polovinu roku na 2,33 milionu. Za prvních šest měsíců Roborock vyrostl o 67,9 %.
Roborock podle analytiků vedl v počtu dodaných kusů hned na několika trzích včetně severní Evropy, Německa, Koreje a Turecka, kde získal více než 50% podíl na trhu. Společnost navíc rozšířila své přímé prodeje spotřebitelům v Evropě a posílila svou přítomnost na Amazonu v hlavních evropských zemích.
Druhý Ecovacs si v druhém čtvrtletí meziročně polepšil o 35,9 % na zhruba 870 tisíc kusů. Značka pokračuje v rozšiřování své globální působnosti prostřednictvím diverzifikované produktové řady a zaměření na prémiové produkty, přičemž globálně drží podíl 14,1 %.
Značka Dreame jen v Evropě dodala ve druhém čtvrtletí necelých 380 chytrých vysavačů, čímž si zajistila 25,5% podíl na trhu v tomto regionu a obsadila první místo. Společnost zaznamenala silný růst také na Středním východě, v Africe a Severní Americe.
Čtvrté místo patří společnosti Xiaomi, která ve sledovaném období dodala zhruba 630 tisíc kusů, čímž si udržela stabilní podíl na trhu v meziročním srovnání. Xiaomi podle analytiků pokračuje v dobrých výsledcích v segmentu střední třídy zejména na rozvíjejících se trzích.
Žebříček uzavírá Narwal, jenž se do nejsilnější pětice dostal vůbec poprvé. Značka v druhém kvartálu dodala přes 520 tisíc kusů chytrých vysavačů, čímž získala 8,5% podíl na trhu. Společnost podle IDC rozšířila svůj mezinárodní dosah tím, že se zaměřila na málo proniknuté regiony.
Tabulka – Trh chytrých vysavačů v 2Q25 podle výrobců
|
Značka
|
Podíl
|
1. Roborock
|
21,8 %
|
2. Ecovacs
|
14,1 %
|
3. Dreametech
|
13,1 %
|
4. Xiaomi
|
10,2 %
|
5. Narwal Robotics
|
8,5 %
|
Ostatní
|
32,3 %
|
Celkem
|
100 %
Zdroj: IDC