IDC: Trh skládacích mobilů příští rok vyskočí o třetinu, čeká se na skládací iPhone

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Nový skládací smartphone Samsung Galaxy Z Fold 5 je vystaven pro redakční účely.
Autor: Shutterstock
Ohebné a skládací chytré telefony budou v průběhu celého prognózovaného období překonávat trh s tradičními mobily a do roku 2029 budou představovat více než 10 % celkové hodnoty trhu smartphonů.

Společnost IDC odhaduje, že celosvětové dodávky skládacích chytrých telefonů v letošním roce vyrostou o 10 % na 20,6 milionu kusů. Analytici očekávají, že skutečný boom a průnik do spotřebitelského mainstreamu odstartují skládací iPhone od Applu spolu s modelem Galaxy Z Trifold od Samsungu. Ten by měl být dostupný už od prvního čtvrtletí 2026.

„Příští rok bude pro kategorii skládacích telefonů mimořádně dynamický, protože díky několika novým modelům vzroste trh meziročně o 30 % oproti původní prognóze, která počítala s růstem pouze o 6 %,“ zdůraznila Nabila Popalová z IDC.

Samsung zahájí rok 2026 modelem Galaxy Z Trifold, který představí inovativní trojité skládání mainstreamovým globálním spotřebitelům a naváže na úspěch modelu Galaxy Z Fold7 z roku 2025. Silný růst podle IDC zaznamenají také skládací telefony Huawei s operačním systémem HarmonyOS Next, jejichž dodávky se v roce 2026 téměř zdvojnásobí.

„Skutečnou změnu v této kategorii však přinese konec roku, kdy Apple vstoupí na trh se skládacími telefony a podle prognóz získá více než 22% podíl na počtu prodaných kusů a ohromujících 34 % tržní hodnoty skládacích telefonů v prvním roce, a to díky očekávané průměrné ceně 2 400 dolarů,“ predikuje Popalová.

Doba před skládacím iPhonem a po něm

„Uvedení prvního skládacího iPhonu od Applu bude představovat zlomový bod pro segment skládacích zařízení,“ doplňuje Francisco Jeronimo z IDC. „Tento krok pravděpodobně zvýší povědomí o této kategorii a podnítí zájem spotřebitelů. Apple bývá katalyzátorem pro přijetí nových kategorií mainstreamem.“ 

„Ačkoli skládací telefony z hlediska objemu prodeje zůstanou niche segmentem, bude z nich významná produktová kategorie, protože jejich průměrná prodejní cena bude třikrát vyšší než u standardních smartphonů,“ doplňuje.

IDC skládací telefony 2026Autor: IDC

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé se se svými chytrými telefony neloučí tak často, je podle analytické společnosti pro vendory stále obtížnější urychlovat cykly výměny.

Skládací telefony a dokonce i trojité skládací mobily se stávají klíčovými pro odvětví, které dosáhlo stagnace a potřebuje smysluplné inovace, aby motivovalo k upgradům a zvyšovalo hodnotu. Očekává se, že kategorie skládacích telefonů poroste do roku 2029 v průměru o 17 % ročně, zatímco tradiční segment smartphonů poroste sotva o jedno procento.

IDC skládací telefony 2026Autor: IDC

Zdroj: IDC

