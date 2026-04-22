IDC: Samsung a Apple obstály, globální trh chytrých telefonů ale oslabil o 4 %

Společnost IDC zveřejnila předběžné výsledky trhu chytrých telefonů v prvním čtvrtletí 2026, z nichž vyplývá, že celosvětové dodávky za první tři měsíce roku meziročně poklesly o 4,1 % na 289,7 milionu kusů.
Tím se přerušila série deseti po sobě jdoucích čtvrtletí růstu, na které se trh vezl od poloviny roku 2023. Analytici očekávají, že zpomalení v prvním čtvrtletí bude mírnou předzvěstí toho, co nás čeká v roce 2026 – růst trhu totiž dále škrtí omezení nabídky paměťových čipů a růst cen.
„Trh se smartphony vstoupil do jednoho ze svých nejnáročnějších období, které je způsobeno akutními omezeními v dodávkách pamětí, což má přímý dopad jak na dodávky, tak na poptávku,“ komentuje Nabila Popalová z IDC. „Omezená dostupnost pamětí nutí k omezení dodávek, zatímco skokově dražší paměti zvyšují náklady na materiál a nutí mnoho předních značek ke zvyšování cen.“
Ceny na několika rozvíjejících se trzích podle Popalové vzrostly až o 40–50 %, což výrazně tlumí poptávku v regionech citlivých na ceny. OEM výrobci reagují přísnější kontrolou nákladů, omezením marketingu a podpory distribučních kanálů a častějším využíváním strategií snižování specifikací. Jenže i tato opatření omezují růst.
„Tento kalendářní rok představuje pro dodavatele kritický bod zlomu, kdy musí transformovat svou strukturu. Rostoucí náklady na komponenty, energii a logistiku v důsledku nedávné války na Blízkém východě totiž zvyšují rizika poklesu tržního výhledu a tlačí na globální poptávku po chytrých telefonech,“ upozorňuje Nabila Popalová.
Prémiovost se vyplatila
Navzdory současným výzvám na trhu se Samsung a Apple – dva lídři trhu – stali také jedinými dvěma vendory v globální top pětce, kteří zaznamenali meziroční růst. Lepší pozici pro zvládnutí krize a získání podílu na trhu mají podle IDC hlavně díky silnému zaměření na prémiové produkty a větší vlivu na dodavatele pamětí
Vzhledem k tomu, že se trh se smartphony posouvá směrem k vyšším cenovým hladinám, aby kompenzoval rostoucí náklady na materiál, všichni výrobci čelí i nadále intenzivnímu tlaku, zejména ti, kteří se více zaměřují na zařízení nižší třídy. Navzdory tomu si společnosti Xiaomi, Oppo a Vivo v tomto čtvrtletí své tržní pozice z velké části udržely a zaznamenaly pouze marginální ztráty podílu.
IDC se na dva tahouny trhu podívalo ještě blíž. Čelní pozici si v prvním čtvrtletí 2026 vzal zpátky Samsung, a především díky silné poptávce po novém modelu Galaxy S26 Ultra. To vedlo k meziročnímu nárůstu dodávek o 3,6 % ve srovnání s předchozím rokem, a to i přes pozdější uvedení na trh.
Apple si zajistil druhé místo díky silnému výkonu řady iPhone 17, která v Číně zaznamenala významný růst o více než 30 %. To vedlo k meziročnímu nárůstu globálních prodejů ve sledovaném čtvrtletí o 3,3 %. Ačkoli poptávka zůstává silná, růst brzdí přerušení dodávek a omezení podpory distribučních kanálů na některých klíčových trzích.
Čínské křižovatky
Čínští výrobci použili různé strategie a zaznamenali různé výsledky. Zatímco někteří zesílili svoje snahy na domácím trhu, jiní se kvůli intenzivní konkurenci na čínském poli soustředili na trhy mimo domovinu.
Xiaomi se v tomto čtvrtletí umístilo na třetím místě a udrželo si svou pozici i přes nejstrmější pokles mezi pěti největšími hráči, protože strategicky omezilo dodávky starších modelů, aby se vyhnulo rozsáhlému zvyšování cen.
Oppo se umístilo na čtvrtém místě díky integraci se značkou realme, přičemž větší globální pokles pomohl vykompenzovat lepší výkon v Číně než na mezinárodních trzích. Páté Vivo na globální scéně snížilo odstup od Oppo, a to díky pozitivnímu výkonu v Číně – svém největším trhu – a udržení vedoucí pozice v Indii.
Mimo první pětku zaznamenaly pozitivní růst také společnosti jako Honor, Lenovo (Motorola) a Huawei, přičemž Honor dosáhl největšího zlepšení mezi top ten s meziročním nárůstem o 24 %. Vendorovi pomohlo, že přesunul své zaměření na expanzi do zahraničí.
Jak se budou mobily přizpůsobovat dál?
„Šlo o náročné tři měsíce pro všechny hráče na trhu se smartphony, kteří se snaží najít rovnováhu mezi ziskovostí a růstem a stabilizací na domácích trzích versus expanzí do zahraničí uprostřed omezených dodávek a cenového tlaku,“ shrnuje Kiranjeet Kaurová z IDC. „Apple a Samsung těží ze své dominance v prémiovém segmentu, kde strategicky zadržely zvyšování cen, zatímco ostatní, jako Xiaomi, Oppo a Vivo, vyvinuly společné úsilí k přesunu podílu do vyšších cenových pásem.“
Analytička odhaduje, že jejich odolnost bude i v příštích několika čtvrtletích podrobená zkoušce, jelikož budou muset optimalizovat a zefektivňovat portfolio a pružně reagovat na změny na trhu a v dodavatelském řetězci. „Jejich silná pozice v Asii bude ohrožena, protože segment levných zařízení se kvůli zvyšování cen zmenšuje, zatímco expanze v Evropě bude čelit rostoucí konkurenci ze strany společností Apple a Samsung,“ dodává Kaurová.
Byla to teprve ochutnávka
„Čtyřprocentní pokles trhu je jen ukázkou toho, co přijde, protože situace s paměťmi se zhoršuje na všech frontách,“ uvedl Anthony Scarsella z IDC. Rozvinuté trhy, jako jsou USA, které se zaměřují na prémiové modely a nabízejí pobídky, jako je výměna starého telefonu za nový a financování, budou podle něj méně náchylné k celkovému dopadu zvyšování cen.
„Rozvíjející se trhy, které se zaměřují na zařízení pod dvě stě dolarů, však spotřebitelům nabídnou velmi málo možností, protože rostoucí náklady na paměťové komponenty budou představovat větší výzvu než to, co přinesla pandemie před více než pěti lety,“ uzavírá analytik.
Tabulka – Vývoj trhu chytrých telefonů v 1Q26 (miliony kusů)
|
Výrobce
|
Prodej 1Q26
|
Podíl 1Q26
|
Prodej 1Q25
|
Podíl 1Q25
|
Meziroč. změna
|
1. Samsung
|
62,8
|
21,7 %
|
60,6
|
20,1 %
|
3,6 %
|
2. Apple
|
61,1
|
21,1 %
|
59,1
|
19,6 %
|
3,3 %
|
3. Xiaomi
|
33,8
|
11,7 %
|
41,8
|
13,8 %
|
–19,1 %
|
4. Oppo
|
30,7
|
10,6 %
|
34,1
|
11,3 %
|
–9,9 %
|
5. Vivo
|
21,2
|
7,3 %
|
22,7
|
7,5 %
|
–6,8 %
|
Ostatní
|
80,1
|
27,6 %
|
83,6
|
27,7 %
|
–4,2 %
|
Celkem
|
289,7
|
100,0 %
|
302,0
|
100,0 %
|
-4,1 %
Zdroj: IDC