IDC: Šťastné a veselé, globální trh IT míří za nejlepším výsledkem od roku 1996

Společnost IDC předpokládá, že globální investice do informačních technologií – hardwaru, softwaru a IT služeb – jsou na cestě k 14 % v roce 2025, což představuje nejrychlejší roční růst od roku 1996. Tehdy byly hlavními hnacími silami výdajů na IT uvedení Windows 95, rozšíření používání PC a přijetí internetu.
Co se dozvíte v článku
O 30 let později vyvolává masivní vlna výdajů na infrastrukturu umělé inteligence další supercyklus technologických výdajů po celém světě, přičemž výdaje na IT by měly letos dosáhnout 4,25 bilionu dolarů. Celkové výdaje na ICT (které kromě výdajů na IT zahrnují také telekomunikační a obchodní služby) letos dosáhnou téměř 7 bilionů dolarů.
Infrastruktura a služby
V nejnovější verzi měsíční zprávy IDC Worldwide Black Book, analytici vylepšili prognózu výdajů na IT již sedmý měsíc v řadě, což odráží pokračující nadprůměrné výsledky a agresivní investice poskytovatelů služeb do infrastruktury pro AI.
Navýšení odhadů na konci listopadu odráží také silné výdaje na podnikový software, přičemž mnoho organizací pokračuje v projektech digitální transformace a migrace do cloudu. Očekává se, že výdaje na software letos vzrostou o 14 %, přičemž nasazení umělé inteligence přispěje k investicím do bezpečnosti, optimalizace a analytiky.
„Umělá inteligence byla po celý rok leitmotivem pro posilování trhu IT, ale většina skutečných investic do umělé inteligence se letos soustředí na infrastrukturu poskytovatelů služeb,“ konstatuje Stephen Minton z IDC.
Investice do AI částečně podporují výdaje podniků na základní IT produkty a služby, které tvoří silné zdroje příjmů poskytovatelů služeb, kteří masivně investují do zavádění AI.
Růstový cyklus je tady
Tyto investice do AI zase podporují ekonomický růst a stabilitu, což na oplátku podporuje schopnost podniků udržet své investice do cloudových služeb a podnikového softwaru. „Výsledkem je, že v současné době zažíváme pozitivní cyklus makroekonomického růstu poháněného technologiemi,“ říká Minton.
Výdaje na IT vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2025 o 16 %, částečně díky předběžným dodávkám počítačů před očekávaným zavedením cel ve druhém čtvrtletí, což představovalo nejrychlejší čtvrtletní růst trhu IT za posledních 29 let.
Zatímco poskytovatelé služeb jsou hnací silou části tohoto růstu, výdaje podniků na IT vzrostly v prvním čtvrtletí o 11 % a ve druhém čtvrtletí o 10 %. Výdaje poskytovatelů služeb na infrastrukturu datových center (servery/úložiště a síťová zařízení) by měly v roce 2025 stoupnout o 86 % a letos dosáhnout hodnoty téměř půl bilionu dolarů.
V roce 2026 mírně zpomalíme
Ačkoli se hodně spekuluje o tom, jak a kdy se tento cyklus může zvrátit, zatím neexistují žádné známky zpomalení a průzkumy nadále ukazují, že většina podniků plánuje v roce 2026 opět zvýšit rozpočty na IT, a to i přes přetrvávající obavy ohledně celkové ekonomické situace.
IDC v tomto kontextu předpovídá, že celkové výdaje na IT v roce 2026 vzrostou o 10 %, což je pomalejší tempo než v roce 2025, ale stále představuje jeden z nejsilnějších roků pro toto odvětví od 90. let.
„Výhled na rok 2026 kazí nepříznivé vlivy a rizika poklesu, včetně očekávaného nedostatku paměťových komponent, který může v příštím roce zvýšit ceny počítačů,“ uvedl Stephen Minton.
Poptávka po technologiích byla podle Mintona letos odolná tváří v tvář nejistotě ohledně cel a stagnující globální ekonomice, ale základní prognóza IDC předpokládá stabilní ekonomiku, částečně podporovanou pokračujícími investicemi do umělé inteligence.
„I v případě mírné recese by většina výdajů na IT pokračovala. Pravděpodobnost ,dokonalé bouře‘ podobné krachu trhu IT v roce 2001 zůstává nízká,“ uzavírá Stephen Minton.
Zdroj: IDC