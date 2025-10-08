Jak AI proměňuje bezpečnost dat i firemní odpovědnost: Konference Bezpečnost a dostupnost dat 2025

Rychlý nástup umělé inteligence, nové legislativní rámce včetně nařízení DORA a směrnice NIS2, a narůstající závislost organizací na externích dodavatelích – to jsou hlavní témata letošního, již osmnáctého ročníku odborné konference Bezpečnost a dostupnost dat. Experti z oblasti práva, IT i bezpečnostních technologií zde představí aktuální trendy, praktické postupy i konkrétní příklady, jak zajistit odolnost dat a bezpečnost provozu v době, kdy se hranice mezi člověkem a technologií stále více stírá.
Dodavatelské řetězce pod lupou: právo a praxe v kybernetické bezpečnosti
Kybernetická bezpečnost dodavatelského řetězce se po novele zákona o kybernetické bezpečnosti a přijetí nařízení DORA stává klíčovou výzvou. Miroslav Chlipala, řídící partner advokátní kanceláře Advokáti Chlipala, se v úvodním vystoupení konference zaměří na srovnání povinností vyplývajících z obou předpisů a ukáže, jak se tyto právní požadavky promítnout do smluvních vztahů a procesů řízení dodavatelů.
Od legislativy po XDR
Rostoucí počet sofistikovaných útoků dokazuje, že tradiční antivirová ochrana už nestačí. Jak moderní technologie typu XDR (Extended Detection and Response) a řízené bezpečnostní služby MDR umožňují reagovat na útoky v reálném čase, představí Ondrej Krajč, technický konzultant společnosti ESET. Účastníkům konference ukáže, jak lze s využitím platformy ESET PROTECT efektivně čelit hrozbám a současně plnit požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.
Bezpečnost koncových uživatelů v hybridních prostředích
Mezi klíčové výzvy současných hybridních pracovních modelů patří i zabezpečení koncových uživatelů a jejich přístupu k aplikacím. Na to, jak dosáhnout vysoké úrovně provozní bezpečnosti a spolehlivosti v prostředích on-premise, veřejného i hybridního cloudu, na ochranu webových aplikací, virtualizaci desktopů a využití analytických služeb pro efektivní integraci do nástrojů SIEM a procesů řízení bezpečnosti, se ve svém vystoupení zaměří Roman Kapitán a Pavel Buček ze společnosti Cloud Software Group Eastern Europe, kteří představí možnosti platformy Citrix 2025.
Proaktivní ochrana před útoky aneb když vás chrání AI
Současné kybernetické útoky často přesahují možnosti tradiční ochrany, protože útočníci využívají běžné nástroje systému oběti, aniž by používali externí malware. Jak pomocí umělé inteligence a behaviorálních profilů dynamicky snížit útočnou plochu a účinně bránit zneužití legitimních nástrojů ukáže Dominik Ondriska, bezpečnostní specialista společnosti IS4 Security. Ukáže, jak lze s platformou Bitdefender GravityZone PHASR aktivně přizpůsobit ochranu aktuálním hrozbám bez negativního dopadu na uživatele a zároveň splnit legislativní požadavky a standardy typu NIS2, ISO 27001, DORA a dalších.
IT dodavatel – chybějící specialista nebo trojský kůň?
IT dodavatelé často spravují klíčové části infrastruktury, mají přístup k datům i systémům a představují tak rizikový faktor, pokud nejsou správně řízeni. O praktické rady, jak bezpečně vybírat, prověřovat a řídit externí dodavatele a jak bezpečně ukončit spolupráci, když je to nutné, se s účastníky konference podělí Michal Ďorda, IT a bezpečnostní konzultant společnosti enigMMa
Na co nezapomenout při nasazování aplikací založených na AI
S přehledem upozornění, na co nezapomenout při nasazování aplikací založených na umělé inteligenci naváže Marek Zeman, generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra kybernetické bezpečnosti Slovenska.
(Ne)úspěšný útok aneb když ochrana zvítězí
Jak propojení systémů NDR, SIEM a EDR umožňuje rychlou reakci na incidenty a jak mohou být detekce a reakce důležitější než samotná prevence, ukáže na reálných případových studiích v závěru konference Pavla Sehnalová, Partner Account Manager společnosti Progress.
Odborná konference Bezpečnost a dostupnost dat se koná prezenčně 21. října 2025 od 9:00 do 14:00 hodin v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central, a je určena jak IT profesionálům, bezpečnostním konzultantům a analytikům, tak i zástupcům organizací ze soukromého a veřejného sektoru mimo IT. Více informací a registrace na stránkách https://bdd.exponet.sk/.