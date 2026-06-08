Jednotný bod pro všechny. TD SYNNEX v Evropě spouští platformu PartnerFirst

Společnost TD SYNNEX dnes v Evropě oznámila spuštění platformy PartnerFirst. Ta slouží jako jednotný digitální vstupní bod, který partnerům zpřístupňuje všechny klíčové nástroje, služby a informace. Platforma jim podle distributora usnadňuje každodenní práci a zároveň podporuje jejich dlouhodobý růst díky propojenému a personalizovanému přístupu.
Spuštění platformy PartnerFirst napříč Evropou představuje klíčový milník v globální omnichannel digitální strategii TD SYNNEX. Vytváří jednotné digitální prostředí a propojuje regionální odborné znalosti, platformy a služby. Většina obchodních aktivit TD SYNNEX v regionu již dnes probíhá digitálně, což jen podtrhuje rozsah potřeb partnerů, pro které je platforma určena.
„PartnerFirst spojuje sílu našich špičkových řešení do jedné škálovatelné platformy,“ uvádí Miriam Murphy, President, EMEA, TD SYNNEX. „V krátkodobém horizontu pomůže partnerům k vyšší efektivitě, zároveň jim poskytne možnosti, které je připraví na budoucí výzvy a otevře jim dlouhodobé obchodní příležitosti v rámci partnerské komunity,“ dodává.
Moře funkcí, jedno přihlášení
Prostřednictvím platformy PartnerFirst mohou partneři plynule přecházet mezi digitálními nástroji a službami. Vše je navrženo tak, aby platforma nabídla konzistentní a personalizované prostředí přizpůsobené jejich potřebám, které urychlí a zefektivní dosahování obchodních cílů. Přístup k celému digitálnímu ekosystému TD SYNNEX je navíc maximálně zjednodušen díky bezpečnému globálnímu jednotnému přihlášení (Single Sign-On) s vícefaktorovým ověřováním.
Partneři mají i nadále přístup ke všem klíčovým nástrojům TD SYNNEX, včetně eCommerce, cloudové platformy StreamOne a podpory prodeje. Nově je však vše integrováno do jednoho prostředí, které nabízí:
- intuitivní vyhledávání a porovnávání produktů,
- kombinování hardwaru, licencí a služeb,
- doporučení příslušenství, záruk a doplňkových služeb,
- konfigurátory produktů,
- speciální nabídky a akce,
- správu obnov a řízení zákaznického životního cyklu v modelu LAER,
- prodej, správu a fakturaci cloudových služeb,
- objednávky a poprodejní služby přes ASM,
- certifikovaná školení a podporu prodeje,
- integraci přes Digital Bridge.
Součástí identity PartnerFirst se stávají i zavedené nástroje InTouch, včetně Software Store pro obnovy a licence. Partneři tak získávají jedinou přehlednou cestu ke všemu, co potřebují pro svůj byznys.
Další krok k inteligentnímu ekosystému
Platforma zároveň přináší rozšířené funkce pro řízení zákaznického životního cyklu a moderní API rozhraní prostřednictvím řešení Digital Bridge, které zjednodušuje integrace, propojuje data do každodenních nástrojů partnerů a umožňuje inteligentní pracovní postupy. TD SYNNEX zdůrazňuje, že právě Digital Bridge mění způsob, jakým partneři propojují svůj byznys s ekosystémem distributora.
Na webu PartnerFirst distributor také potvrzuje, že dalším krokem bude AI personalizace – doporučení, tipy a asistence, které mají partnerům pomoci rychleji růst, lépe oslovovat zákazníky a personalizovat komunikaci napříč kanály.
„Stavíme na třiceti letech zkušeností s inovacemi v digitálním světě a propojujeme naše digitální řešení tak, abychom mohli mnohem efektivněji využívat data a analytiku podporovanou umělou inteligencí,“ vysvětluje Matt Child, SVP Digital, Europe, TD SYNNEX. „Partnerům nabízíme personalizovaný přístup v rámci sjednoceného prostředí a jasnější přehled o nových příležitostech na trhu.“
Channel Academy a poprodejní služby
Součástí PartnerFirst je také přístup k Channel Academy, digitální vzdělávací platformě TD SYNNEX, která nabízí bezplatné on‑demand kurzy, certifikace a školení. Distributor zdůrazňuje, že lepší dovednosti obchodních týmů přímo zvyšují úspěšnost prodeje a posilují vztahy se zákazníky. Pro poprodejní podporu je k dispozici nástroj ASM, který usnadňuje řešení vratek, kreditů a dalších servisních požadavků.
Spuštění PartnerFirst v Evropě podle distributora představuje další krok ve vývoji digitálního ekosystému TD SYNNEX, který je postaven na individuálním přístupu a potřebách partnerů. Distributor uvádí, že platforma se bude dále rozvíjet na základě zpětné vazby partnerů a postupně rozšiřovat o nové funkce, včetně pokročilé AI asistence a dalších služeb podporujících dlouhodobý růst.
Zdroj: TD SYNNEX