Jiří Rott posiluje lokální vedení Cisco, je novým technickým ředitelem

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Jiří Rott, technický ředitel, Cisco
Autor: Cisco
Dlouholetý odborník povýšil do nejvyšších pater českého zastoupení, bude dohlížet na tým systémových inženýrů a specialistů.

Společnost Cisco ohlásila posilu do nejvyšších pater lokálního vedení společnosti. Doplní ho nový technický ředitel Jiří Rott, který v Ciscu působí již 17 let jako systémový inženýr.

Většinu své profesní kariéry se specializuje na vývoj strategií a návrh architektury síťových, průmyslových a IoT řešení pro významné podnikové zákazníky. Nově vede tým více než deseti systémových inženýrů a expertů na sítě, datová centra, bezpečnost, konektivitu a další klíčové oblasti IT infrastruktury.

Jiří Rott do Cisca nastoupil v roce 2008 jako systémový inženýr a postupně rozšiřoval svou technickou specializaci. Zpočátku se zaměřoval hlavně na hlasová řešení a technologie pro spolupráci, k nimž později přibyly LAN, WAN a optické sítě. Od roku 2012 působí jako architekt síťových, průmyslových a IoT řešení pro podnikové zákazníky.

V pozici technického ředitele Cisco ČR tak zúročí dlouholeté odborné zkušenosti a technické know-how a bude zodpovídat za koordinaci početného týmu systémových inženýrů a technických specialistů pro český trh. Zároveň bude součástí užšího managementu společnosti.

Nové výzvy, společný cíl

Stejně jako já i mnozí z mých kolegů z řad technických specialistů působí v Cisco dlouhodobě a dobře se tedy známe. Náš společný cíl zůstává pořád stejný. Chceme klientům i partnerům poskytovat technologicky inovativní, a především spolehlivá řešení, která zvýší efektivitu a bezpečnost jejich IT infrastruktury,“ uvedl Jiří Rott.

„ Jsem přesvědčen o tom, že máme dostatečně kvalitní tým, který je připraven reagovat na náročné technologické výzvy a pomáhat našim klientům růst v době, kdy se svět IT doslova mění před očima,“ doplnil nový technický ředitel.

Channeltrends Awards

Jiří Rott získal inženýrský titul v oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Hovoří anglicky, německy a rusky. Ve volném čase se věnuje astronomii, elektronice, železničnímu modelářství a tanci. Je členem České a Slovenské společnosti pro fotoniku a České astronomické společnosti.

Zdroj: Cisco

Zuzana Peroutková Bičíková

