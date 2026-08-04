Jitka Adámková (T-Mobile): Zaměstnanci chtějí vidět reálný dopad své práce

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?
Většinu IT pozic inzerujeme jak interně, tak externě. Interně máme totiž plno šikovných lidí, kteří se chtějí posunout na jinou pozici a my je v tom rádi podporujeme. Spolupracujeme také s různými školami, pořádáme hackathhony nebo máme Trainee program zaměřený na IT pozice.
Na externím trhu se nám dlouhodobě osvědčují naše kariérní stránky, které patří mezi hlavní zdroje kandidátů. Efektivně pracujeme i s dalšími kariérními portály. Zároveň se ale pružně přizpůsobujeme tomu, co dnes kandidáti skutečně očekávají – zejména flexibilitu. To znamená nejen flexibilní pracovní dobu, ale i možnost práce na dálku nebo kombinaci kanceláře a home office a dnes už také možnost práce ze zahraničí. Vedle toho hraje stále větší roli obsah práce. IT talenty přitahujeme na moderní technologie a zajímavé projekty, kde se mohou rozvíjet, učit se nové věci a vidět reálný dopad své práce. A prim hraje, aby u nás v Téčku mohli být všichni #SamiSebou
Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?
Klíčovým pilířem je u nás rozvoj interních lidí. Systematicky do něj investujeme přes vzdělávací nástroje jako jsou T‑Univerzita nebo Datová akademie, které nabízejí širokou škálu vzdělávání – od AI a SQL až po soft skills. Rozvoj funguje na principu 70‑20‑10 s důrazem na praxi a je dobrovolný, plně financovaný firmou. Zaměstnanci spolu s manažery sami hledají, co jim dává smysl. Tím postupně budujeme silnou interní expertní základnu a snižujeme potřebu hledat know-how venku.
Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?
Očekávání kandidátů se v posledních letech výrazně posunula. Dříve dominovala především mzda, dnes lidé mnohem víc zvažují, jestli jim změna práce celkově dává smysl. Opravdu velmi silným faktorem je flexibilita – jak v podobě home office, tak flexibilní pracovní doby nebo možnosti práce mimo ČR. Stejně důležitá je stabilita firmy a prostředí, ve kterém budou pracovat. Velkou roli hraje také tým a přímý nadřízený. Kandidáti často hledají lídra, který funguje spíše jako partner nebo mentor než direktivní manažer. Samozřejmě stále rozhodují i technologie a projekty – IT specialisté chtějí pracovat s nejmodernějšími nástroji a vývojově i na věcech, které dávají smysl a posouvají je dál. Na tyto potřeby reagujeme kombinací flexibility, otevřeného pracovního prostředí a zajímavých technologických výzev, které dávají smysl jak profesně, tak lidsky.
Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?
U juniorů kombinujeme několik přístupů. Velmi dobře se nám osvědčuje postupný přechod z trainee rolí do plnohodnotných pozic. IT Trainee program doplňujeme o mentoring a shadowing přímo v týmech, kde se lidé učí praxí. Pokud přijmeme juniora, počítáme s tím, že mu věnujeme čas a prostor pro rozvoj. Důležitý je pro nás potenciál a základní znalost technologií, na kterých se dá stavět. Rozvoj podporujeme také přes interní T‑Univerzitu a další interní vzdělávací aktivity. Kromě toho máme interní kariérové poradenství, které pomáhá mladým talentům zorientovat se, najít svou cestu a připravit se na další krok – ať už jde o změnu role, nebo přechod do jiného týmu. Aktivně je také propojíme s manažery napříč firmou. Díky tomu dáváme prostor lidem na začátku kariéry a zároveň si vychováváme budoucí experty uvnitř firmy.
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