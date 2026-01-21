Channeltrends  »  Novinky  »  Josef Mik je novým marketingovým ředitelem eD system

Josef Mik je novým marketingovým ředitelem eD system

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Josef Mik, marketingový ředitel eD system, a Martina Brauner, marketingová manažerka eD system
Autor: eD system
Josef Mik, marketingový ředitel eD system, a Martina Brauner, marketingová manažerka eD system
Josef Mik převzal marketingové kormidlo od Romana Antese, roli takzvaného prvního důstojníka marketingu bude zastávat zkušená manažerka Martina Brauner.

Společnost eD system oznámila, že její marketingový tým získal novou posilu. Do čela se v roli marketingového ředitele postavil Josef Mik. Ten přináší dlouhodobé zkušenosti jak z B2B, tak i B2C segmentů. Na pozici vystřídal Romana Antese, jenž marketing distributora vedl od srpna 2024.

Mik v minulosti řídil marketingové týmy v mezinárodním prostředí, působil ve společnostech EMOS, Rockwool či Manutan. V nové roli v eD system bude úzce spolupracovat s dlouholetou marketingovou manažerkou eDéčka Martinou Brauner.

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy Přečtěte si také:

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Distributor zdůrazňuje, že oba představují kombinaci hluboké odbornosti, letitých zkušeností a důkladné znalosti prostředí IT distribuce. Společně budou rozvíjet podporu IT výrobců a posouvat kvalitu nabízených služeb. 

HR26

Josef Mik vystudoval obor Ekonomika a management na Panevropské univerzitě, titul Executive MBA si v říjnu 2024 doplnil na institutu Central European Management Institute.

Zdroj: LinkedIn

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Paušální daň OSVČ

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu