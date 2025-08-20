Channeltrends  »  Novinky  »  Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta

Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Konecta Kamil Nekarda
Autor: Konecta
V nové roli bude pomáhat firmám digitalizovat procesy pro vyšší efektivitu i spokojenost zákazníků.

Společnost Konecta Czech oznámila, že její řady posílil Kamil Nekarda, jenž se ujal pozice business development manager. Kamil Nekarda s sebou přináší více než 18 let zkušeností z oblasti obchodu, projektového řízení a rozvoje týmů, převážně v segmentu FMCG. Působil na vedoucích pozicích ve firmách jako Unilever, Aviko či WhirrCrew.

Jeho dlouhodobou specializací je zavádění moderních technologií do firemního prostředí – od implementace CRM systémů až po spolupráci na vývoji aplikací na míru. V Konectě vidí klíčovou příležitost v pomoci firmám automatizovat zákaznický servis pomocí AI nástrojů a digitalizovat procesy pro vyšší efektivitu i spokojenost zákazníků.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Kamil se kromě AI věnuje také rozvoji nové služby – Outsourcing retailových prodejen, včetně hostesek a promotérských týmů. Tato služba nabízí firmám kompletní správu provozu — od náboru a řízení zaměstnanců přes operativu až po reporting a odvádění tržeb. Na rozdíl od klasického franchisingu tak klient zůstává plně vlastníkem značky a zboží, zatímco Konecta zajišťuje každodenní provoz. 

Cyber25

„Kamilovy zkušenosti jsou pro nás cenné a od jeho angažování si slibujeme zefektivnění obchodních procesů směrem ke klíčovým zákazníkům“, komentuje Kamilův nástup Adam Koudelka, sales & marketing director CZ|SK|HU společnosti Konecta.

Zdroj: Konecta

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta
Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta
Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky
Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale problém s očima

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“