Kaminski zůstává ve vedení evropské asociace pro repasovanou elektroniku

Spoluzakladatel společnosti refurbed Kilian Kaminski pokračuje ve vedení European Refurbishment Association (EUREFAS). Do pětičlenné správní rady byl znovu zvolen letos v červnu a na ustavujícím zasedání 1. září 2026 byl potvrzen také ve funkci spolumístopředsedy.
Novým předsedou je Patrick Höijer
Novým předsedou správní rady EUREFAS se stal Patrick Höijer, CEO společnosti Foxway. Ve funkci nahradil dosavadní vedení asociace. Kaminski jeho zvolení přivítal s tím, že Foxway patří mezi významné evropské společnosti zaměřené na repasování elektroniky.
Kaminski je členem správní rady EUREFAS od roku 2022. Nové vedení bude asociaci zastupovat po následující tři roky.
Pětičlenná správní rada
Vedle Kaminského a Höijera tvoří správní radu také Augustin Becquet, CEO společnosti Recommerce a generální tajemník EUREFAS, Jori Ahvonen, CTO společnosti Swappie a spolumístopředseda asociace, a Sander Matthezing, CIO společnosti Remarketed a pokladník EUREFAS.
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EUREFAS chce ovlivňovat evropskou regulaci
EUREFAS se zaměřuje na podporu cirkulární ekonomiky a rozvoje trhu s repasovanou elektronikou. Mezi její priority patří férové regulatorní podmínky pro odvětví repasování, ekodesign udržitelných výrobků a příprava celoevropské značky kvality pro repasované produkty.
V následujících měsících chce asociace zintenzivnit jednání s politickými představiteli na úrovni Evropské unie. Cílem je mimo jiné posílit konkurenceschopnost repasovaných produktů vůči novým výrobkům a prosazovat pravidla podporující rozvoj cirkulární ekonomiky.
Podle Kaminského má Evropa potenciál stát se světovým lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky. Za důležité přitom považuje zejména spravedlivá daňová pravidla, jednotné standardy kvality a legislativu, která repasování nebude znevýhodňovat.
Zdroj: Refurbed