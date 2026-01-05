Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Každá pátá firma vloni čelila útokům na průmyslové technologie

Každá pátá firma vloni čelila útokům na průmyslové technologie

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Rozmanitá skupina odborníků na kybernetickou bezpečnost sleduje aktivní operaci pomocí technologie satelitního sledování. Černošský specialista předkládá návrh na sledování cílového vozidla v městském terénu.
Autor: Shutterstock
Bezpečnost provozních technologií podle expertů v ComSource vyžaduje integrovaný přístup, jenž uzavírá mezery, které útočníci stále zneužívají.

Společnost ComSource na základě globální analýzy SANS Institute a OPSWAT zjistila, že celých 21,5 % organizací zažilo v uplynulém roce kybernetický incident týkající se jejich průmyslových řídicích systémů (ICS) nebo provozních technologií (OT). 37,9 % těchto incidentů vzniklo v důsledku ransomware útoků a 40,3 % případů vedlo k provozní odstávce.

Průzkum založený na odpovědích více než 330 profesionálů ze strategických sektorů podle analytiků ComSource ukazuje pokrok, ale i přetrvávající slabá místa v oblastech jako je viditelnost aktiv, bezpečný vzdálený přístup a připravenost na incident.

Data ukázala, že přibližně polovina ICS/OT incidentů začala neautorizovaným externím přístupem, často přes vzdálenou údržbu třetích stran. Pokročilé kontroly vzdáleného přístupu má přitom méně než 15 % organizací a plně připraveno na nové hrozby se cítí pouze 14 % respondentů.

„Většina organizací věnuje do zabezpečení průmyslových technologií méně než čtvrtinu svého rozpočtu na kybernetickou bezpečnost. Vidíme v tom sice pokrok, ale samotné zvýšení částky nestačí,“ zdůrazňuje Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost v ComSource.

Důležitější je podle něj chytře investovat do klíčových bezpečnostních opatření, která zajišťují bezpečnost a provozní spolehlivost: segmentace, bezpečný vzdálený přístup a skenování příchozích souborů a zařízení ještě před vstupem do provozního prostředí.

Zdroj: ComSource

