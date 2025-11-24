Channeltrends  »  Novinky  »  Konecta spojuje síly s CrewAI, do provozních modelů přinesou agentní AI

Konecta spojuje síly s CrewAI, do provozních modelů přinesou agentní AI

Zuzana Peroutková Bičíková
24. 11. 2025
Partnerství v oblasti konzultace a implementace přinese zákazníkům Konecty efektivnější řízení operací.

Společnost Konecta uzavřela strategické partnerství se společností CrewAI, vývojářem platformy pro orchestraci více AI agentů. Spojení si klade za cíl změnit způsob, jakým spolupracují lidé a umělá inteligence, a to prostřednictvím integrace lidské odbornosti, špičkové zákaznické péče a pokročilých AI technologií.

V rámci spolupráce se Konecta stává hlavním konzultačním a implementačním partnerem CrewAI pro evropský a latinskoamerický trh. Obě společnosti tak nabídnou firmám nové možnosti, jak efektivněji řídit své operace a zvyšovat hodnotu zákaznické zkušenosti.

Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta Přečtěte si také:

Kamil Nekarda posiluje obchodní tým společnosti Konecta

Partnerství zároveň tvoří základ pro nový přístup společnosti Konecta k agentní AI: jednotné a strukturované prostředí pro návrh, orchestraci a škálování autonomních agentů v rámci zákaznických i interních firemních operací. Díky využití platformy Agent Management Platform (AMP) od CrewAI získá Konecta a její klienti možnost rychle, bezpečně a ve velkém měřítku nasazovat agentní řešení v praxi.

Channeltrends Awards

Příkladem praktického využití je automatizace procesu onboardingu nových zaměstnanců. Jakmile nový pracovník podepíše pracovní smlouvu, skupina AI agentů automaticky zpracuje potřebné informace, přidělí přístupová oprávnění a identifikační odznaky, zajistí IT vybavení a vytvoří personalizovaný plán začlenění.

Zdroj: Konecta Czech

