Konica Minolta se stala výhradním dodavatelem kamer i-PRO v ČR a SR

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Konica Minolta i-PRO
Autor: Konica Minolta
Nové kamery od společnosti Konica Minolta podle zástupců pomohou českým a slovenským zákazníkům snížit náklady na provoz IT až o desítky procent.

Společnost Konica Minolta oznámila, že se stala výhradním dodavatelem kamer japonské značky i-PRO pro česko-slovenský trh. Kamery jsou podle vendora charakteristické širokou škálou videoanalytických funkcí využívajících AI a kompatibilitou s většinou běžných značek kamer.

„Reagujeme na stále větší zájem o takzvaná chytrá kamerová řešení a požadavky na rychlé inovace stávajících systémů. Kamery i-PRO pracují jako samostatný počítač, k němuž lze připojit i další kamery bez pokročilých funkcí,“ uvedl Michal Šotek, ředitel divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.

Jan Duda, David Petrovič, Ivo Wartalský: Kamerový byznys nekončí jen instalací
V praxi tak mohou naši zákaznici doplnit například tři své starší kamery jen jednou i-PRO. Ta bude s pomocí AI vyhodnocovat obraz ze všech čtyř zařízení a oni nemusejí investovat do výměny všech kamer,“ doplnil.

Milan Obertík vede nově vzniklou divizi Konica Minolta pro průmyslová videořešení

Kromě počáteční investice umožní tato inovace podle Michala Šotka snížit i provozní náklady. Schopnost nových kamer samostatně zpracovávat obraz totiž nevyžaduje ani připojení k serveru či cloudu. „U průměrné firmy s přibližně padesáti kamerami mohou díky tomu roční náklady na provoz IT infrastruktury klesnout až o 20 %,“ podotkl.

Kamery i-PRO využívají AI konkrétně pro analýzu obličejů, sledování pohybu osob v zabezpečených prostorech, k identifikaci zvuků, jako je střelba či volání o pomoc, nebo k detekci vozidel. Vhodné jsou mimo jiné pro oblast bezpečnosti, sledování výroby nebo marketing a zákazníky z řad kritické infrastruktury, vzdělávacích institucí, průmyslu, maloobchodu nebo veřejné sféry.

Značka i-PRO doplňuje v nabídce Konica Minolta německé technologie Mobotix, které na český a slovenský trh firma dodává již od roku 2016. „Zatímco kamery Mobotix se vyznačují vysokou modularitou možných objektivů a senzorů, pro i-PRO jsou zase charakteristické pokročilejší videoanalytické funkce a specifické vlastnosti, které Mobotix nenabízí, uzavřel Michal Šotek.

Zdroj: Konica Minolta

