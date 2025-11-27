Konica Minolta se stala výhradním dodavatelem kamer i-PRO v ČR a SR

Společnost Konica Minolta oznámila, že se stala výhradním dodavatelem kamer japonské značky i-PRO pro česko-slovenský trh. Kamery jsou podle vendora charakteristické širokou škálou videoanalytických funkcí využívajících AI a kompatibilitou s většinou běžných značek kamer.
„Reagujeme na stále větší zájem o takzvaná chytrá kamerová řešení a požadavky na rychlé inovace stávajících systémů. Kamery i-PRO pracují jako samostatný počítač, k němuž lze připojit i další kamery bez pokročilých funkcí,“ uvedl Michal Šotek, ředitel divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.
„V praxi tak mohou naši zákaznici doplnit například tři své starší kamery jen jednou i-PRO. Ta bude s pomocí AI vyhodnocovat obraz ze všech čtyř zařízení a oni nemusejí investovat do výměny všech kamer,“ doplnil.
Kromě počáteční investice umožní tato inovace podle Michala Šotka snížit i provozní náklady. Schopnost nových kamer samostatně zpracovávat obraz totiž nevyžaduje ani připojení k serveru či cloudu. „U průměrné firmy s přibližně padesáti kamerami mohou díky tomu roční náklady na provoz IT infrastruktury klesnout až o 20 %,“ podotkl.
Kamery i-PRO využívají AI konkrétně pro analýzu obličejů, sledování pohybu osob v zabezpečených prostorech, k identifikaci zvuků, jako je střelba či volání o pomoc, nebo k detekci vozidel. Vhodné jsou mimo jiné pro oblast bezpečnosti, sledování výroby nebo marketing a zákazníky z řad kritické infrastruktury, vzdělávacích institucí, průmyslu, maloobchodu nebo veřejné sféry.
Značka i-PRO doplňuje v nabídce Konica Minolta německé technologie Mobotix, které na český a slovenský trh firma dodává již od roku 2016. „Zatímco kamery Mobotix se vyznačují vysokou modularitou možných objektivů a senzorů, pro i-PRO jsou zase charakteristické pokročilejší videoanalytické funkce a specifické vlastnosti, které Mobotix nenabízí, uzavřel Michal Šotek.
