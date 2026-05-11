Jindřich Mičán (Eset): Konstruktivní kyberškolení mohou snižovat stres

Jak posilují vzdělávací programy povědomí zaměstnanců o kyberbezpečnostních rizicích? Lze měřit jejich reálnou účinnost?
Efektivní vzdělávání staví na kombinaci teorie a praxe. Vysvětluje aktuální hrozby a zároveň umožňuje zaměstnancům bezpečně si vyzkoušet reálné scénáře. Účinnost lze měřit dlouhodobě: poklesem míry prokliků u simulovaných phishingových kampaní, rychlostí hlášení incidentů, kvalitou reakce zaměstnanců či výsledky pravidelných znalostních testů. Důležité jsou i kvalitativní ukazatele, například ochota zaměstnanců konzultovat podezřelé situace s IT a SOC oddělením.
Jaký dopad má školení o kyberbezpečnosti na stres a psychohygienu zaměstnanců?
Bezpečnostní školení mohou snižovat stres, pokud jsou vedena konstruktivně. Pokud jsou však postavena na principu hledání viníka, mohou vyvolávat obavy z chyb a podporovat nadměrnou opatrnost, která zpomaluje práci. Moderní přístup proto klade důraz na podporující kulturu: zaměstnanec není slabým článkem, ale aktivní součástí obrany. Otevřená komunikace o incidentech, možnost anonymního hlášení či jasně nastavené postupy pomáhají snižovat psychologickou zátěž.
Jak přizpůsobujete obsah kurzů neustále se měnícím hrozbám?
Obsah školení musí reagovat na aktuální vývoj hrozeb. Namísto jednorázového ročního školení se osvědčuje průběžné vzdělávání v kratších blocích, doplněné o tematické kampaně reagující na nové trendy. Klíčové je vysvětlovat principy útoků, nikoli jen konkrétní příklady, zaměstnanci pak dokážou rozpoznat i dosud neznámé scénáře.
Jak podporujete firmy při vytváření interní kultury bezpečnosti?
Jednorázové školení nestačí. Bezpečnostní kultura vzniká kombinací kontinuální edukace, jasné komunikace vedení a měřitelných cílů. Úspěšné organizace zapojují interní ambasadory bezpečnosti napříč odděleními a propojují bezpečnostní cíle s firemními KPIs. Důležitá je pravidelná zpětná vazba, například reportování míry nahlášených incidentů nebo výsledků simulací.
Zdroj: Channeltrends
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.
