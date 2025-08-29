Channeltrends  »  Novinky  »  Kulatý stůl o distribuci: Specializované vztahy a podpora (3. díl)

Kulatý stůl o distribuci: Specializované vztahy a podpora (3. díl)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Specialisté své vztahy s partnery budují skrze důvěru, osobní kontakt, široký sortiment i transparentní podmínky, říkají v posledním díle debaty u kulatého stolu magazínu Channeltrends zástupci společností Krup, Lama Plus a PCV Computers.
Lama Plus Barbora Anastazovská

 Barbora Anastazovská

vedoucí obchodního týmu, Lama Plus

„Naše podpora partnerů je komplexní,“ zahajuje velké téma distribuce Barbora Anastazovská (Lama Plus). „Základem je šíře sortimentu, kterou jsme si za více než třicet let na trhu vy budovali. K tomu přidáváme bonusový program, spolupráci obchodního partnera, pravidelná školení, firemní a motivační akce. Co mě opravdu baví, je hledání nových cest. I u velkých hráčů stále objevujeme možnosti, jak poskytnout novou službu nebo řešení. Reselleři pro nás nejsou jen číslo; s každým hledáme individuální model spolupráce, který dává smysl oběma stranám. Chceme, aby vztah fungoval dlouhodobě a měl přidanou hodnotu. Je to o vzájemné komunikaci, pochopení a ochotě hledat nové příležitosti, které budou win-win pro obě strany. To je naše hlavní motivace a věřím, že i naši partneři to vnímají stejně.“

 

Krup Filip Krupka

Filip Krupka

obchodní zástupce, Krup

Naše partnerská podpora stojí hlavně na šíři sortimentu a obrovských skladových zásobách,“ přidává se Filip Krupka (Krup). „Máme přes tři tisíce položek v kategoriích kabeláže, adaptérů a dalšího příslušenství k počítačům, přičemž některé položky držíme ve statisících kusů. Díky tomu jsme schopní obsloužit i velmi velké zakázky. Zároveň nabízíme stabilní ceny; i když šla inflace nahoru, my jsme své ceny prakticky neměnili. To partneři oceňují. Další věc je, že se snažíme, aby spolupráce s námi byla co nejjednodušší – žádné složité struktury nebo přepojování přes hlasové asistenty. Máme obchodníky, kteří jsou s námi deset dvacet let, znají zákazníky osobně a vědí, jak jim pomoci s jakýmkoli technickým řešením. Chceme, aby se každý obchodní kontakt proměnil v dlouhodobé partnerství. Neřešíme jen jednotlivé objednávky, ale budujeme vztah.“

„Pro mě je klíčové, aby obchod s námi partnera bavil,“ doplňuje s úsměvem Jan Duda (PCV Computers). „Snažíme se, aby spolupráce byla jednoduchá, rychlá a pohodlná. Náš byznys je postavený na technických znalostech. To znamená, že když si reseller neví rady, jsme tu od toho, abychom mu pomohli. Stačí, aby uměl popsat požadavky svého zákazníka, a my už mu připravíme řešení. Pomůžeme mu s návrhem, podklady, podporou během instalace i po ní. Dá se říct, že od nás dostává komplexní servis se zajímavou marží.“

Vzdělávání partnerů a služby

„My naše partnery přímo needukujeme v klasickém smyslu,“ říká na úvod dalšího tématu Filip Krupka (Krup). „Funguje to spíš tak, že nás partneři kontaktují, když mají konkrétní potřebu – třeba stavějí datové centrum nebo halu a hledají řešení v oblasti kabeláže. A tady přichází náš zkušený tým, který s nimi projde možnosti, dokáže navrhnout vhodné řešení nebo doporučit konkrétní komponenty. Know-how máme a jsme připraveni ho sdílet. A protože většina našich partnerů už ví, že se na nás může spolehnout, obracejí se na nás právě s těmi složitějšími požadavky. A my jsme rádi, že jim můžeme pomoct.“

 Jan Duda

jednatel, PCV Computers

„Vzdělávání resellerů je pro nás naprosto klíčové,“ konstatuje Jan Duda (PCV Computers). „Školení pořádáme pravidelně – nejčastěji dvakrát měsíčně, hlavně v centrále Českých Budějovicích, ale i jinde. Nejsou to ale žádné marketingové prezentace, spíš praktické a cíleně zaměřené workshopy. Reselleři pak od nás odcházejí s konkrétní dovedností, například se naučí nakonfigurovat ústřednu nebo sestavit kamerový projekt. Často to propojujeme s certifikací od výrobců. Snažíme se reagovat i na zpětnou vazbu od partnerů – pokud nám řeknou, co je zajímá, přizpůsobíme se.“

Channeltrends letní speciál

„U spotřebního materiálu není moc co školit – co patří do jaké tiskárny, je poměrně jednoznačné,“ usmívá se Barbora Anastazovská (Lama Plus). „Ale přesto pracujeme na edukaci. Každý vendor má své portály, partnerské programy a specifika a my se snažíme tyto informace zprostředkovat našim resellerům. Navíc jsou pravidelně školeni i naši obchodníci, aby uměli informace správně předávat. U doplňkového sortimentu – například zdravého sezení a ergonomie – spolupracujeme s odborníky a snažíme se resellerům ukázat přínos těchto produktů. Prezentujeme je na firemních akcích a školeních, zároveň máme web plný praktických informací. Naším cílem je partnerům ukázat obchodní model, který jim může přinést nové příležitosti a zákazníky.“

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

