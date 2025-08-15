Kulatý stůl o distribuci: Věčný optimismus specialistů (1. díl)

„Letošní čísla v PCV Computers jsou výrazně pozitivnější než vloni,“ zahajuje potěšeně Jan Duda, šéf společnosti PCV Computers, specialisty na síťové prvky a komunikaci. „Obchod se tedy vyvíjí dobrým směrem. Registrujeme zvýšenou aktivitu resellerů, což mě obzvlášť těší, protože jsem známý tím, že si často stěžuji na lenost partnerů (usmívá se). Lidé začínají chápat, že je důležité sledovat nové trendy i nálady trhu, že je dobré, když vynaloží úsilí vymezit se proti čínské konkurenci a podobně. Na druhou stranu sledujeme, že když přijdeme se zajímavým produktem, který může byznys resellerů posunout na další úroveň, často se setkáváme s neochotou dělat radikálnější změny. Aktivita mě tedy sice těší, ale pořád si myslím, že by mohla být ještě větší.“
„Přestože prognózy o trhu tiskových zařízení přinášejí pesimistický pohled, tedy že prodeje setrvale klesají, my jsme z hlediska čísel stabilní,“ pokračuje Barbora Anastazovská, vedoucí českého obchodního týmu ve společnosti Lama Plus, specialistovi na spotřební materiál pro tisk, počítačové doplňky, ergonomii a energie. „Roli samozřejmě hraje to, že Lama jako taková se nevěnuje výhradně oblasti tisku, přestože jde stále o majoritní část našeho obratu. Z pozice specialisty na spotřební materiál rozšiřujeme portfolio i o další kancelářské doplňky s výrazným přesahem do IT, a i díky tomu máme stabilní výsledky. Z atmosféry na trhu cítíme, že se do popředí dostávají segmenty související se zdravím, životním stylem, solárními energiemi a podobně – a my těmto trendům v rámci spotřebního materiálu přizpůsobujeme nabídku. Některé kategorie rostou, jiné oslabují, my jsme ovšem nenapravitelní optimisté, takže letošní rok zatím vnímáme kladně.“
„Na začátku roku jsme pocítili ze strany partnerů a odběratelů menší záchvěv nervozity týkající se potenciálních dopadů celní války,“ přiznává Filip Krupka, obchodní zástupce společnosti Krup, specialisty na IT kabely značky PremiumCord. „Odběratelé byli poměrně zdrženliví a vyčkávali s objednávkami i dalšími inovacemi. V poslední době ovšem obavy vcelku opadly, byznys se restartoval a my jsme se vrátili na čísla z loňského roku. Do konce roku žádné další výkyvy neočekáváme, dá se tedy říct, že se náš byznys vrátil do uspokojivých zajetých kolejí.“
Dostupnost zboží
„Pokud se zaměříme na tisk jako takový, k zásadním výpadkům nedocházelo,“ navazuje dalším tématem Barbora Anastazovská (Lama Plus). „Samozřejmě u hardwaru byla situace horší než u spotřebního materiálu, ovšem my se hardwaru věnujeme relativně sporadicky, a proto jsme velké výkyvy nepocítili tolik jako někteří naši konkurenti. Není totiž tajemstvím, že dovozy zboží z Číny jsou poměrně volatilní, ať už z hlediska dynamické ceny přepravy nebo nedostatku kontejnerů. V sezóně to z mého pohledu pocítili všichni dovozci a museli se tomu nějak přizpůsobit. Obecně mohu říct, že nás závěr roku 2024 nezasáhl v negativním slova smyslu, že bychom měli výpadky v takovém rozsahu, který by ovlivnil naši schopnost dodávat resellerům zboží ve standardních dodacích lhůtách.“
„Naší velkou devizou je, že na skladě udržujeme vysoké počty zboží,“ konstatuje Filip Krupka (Krup). „V minulosti se trh celkově potýkal s nejrůznějšími problémy s lodní dopravou, obecně lodní doprava z Číny silně pokulhávala, byly i problémy s průjezdem přes Rudé moře. Řekl bych ale, že tyto potíže jsou za námi. Dříve vysoké ceny za lodní dopravu relativně prudce klesají, z čehož dovozujeme, že i dopravci se snaží firmy a obchodníky motivovat, aby nakupovali. Karta se tedy obrátila, což nám velmi vyhovuje. Krup má navíc základní položky naskladněné tak, že jsme schopní odbavovat veškerou poptávku. Samozřejmě člověk nikdy neví, co přijde. Vzpomeňme si na covid, kdy zboží mohlo přijít za měsíc, nebo za pět. Ale aktuálně panuje relativní klid.“
„Situaci vnímáme úplně stejně,“ přikyvuje Jan Duda (PCV Computers). „Problémy s dostupností nás v zásadě minuly, jelikož v našem segmentu máme pestrý mix značek z Číny i ze Spojených států. To znamená, že jsme vždy dokázali výpadky nahradit. Jediné, co se trochu změnilo, je náš přístup ke komunikaci– třeba štítky „žádná Čína“ už nepoužíváme, protože některé jiné země se taky přestávají tvářit jako bezproblémové. Jinak komplikace se zbožím opravdu nemáme. Na rozdíl od některých kolegů se snažíme nemít zbytečně velké skladové zásoby– u nás se produkty poměrně rychle mění, a když něco leží na skladě tři měsíce, může to být už zastaralé. Co se týče nervozity resellerů, u nás jsme nic podobného nepozorovali.“
