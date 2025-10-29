Kulatý stůl o networkingu: Není know-how, nebude byznys (3. díl)

„Vzdělávání je hlavním pilířem našeho B2B partnerského programu,“ zdůrazňuje Marek Vyklický (TP-Link). „Ve spojení s lokální obchodní a technickou podporou je to klíčový prvek pro úspěšnou spolupráci. Partnerům nabízíme bezplatná technická hands-on školení na firemní sítě Omada a kamerové systémy Vigi, která probíhají po celý rok v různých městech po Česku a Slovensku. K tomu mohou využít i celou řadu on-line školení ve formě webinářů. Partneři si oblíbili také záznamy školení z našeho archivu, protože jim to umožňuje vzdělávat se kdykoliv podle jejich časových možností nebo zaškolit ihned nové kolegy.“
„Co se školení týče, Zyxel dlouhodobě patří k nejaktivnějším vendorům na trhu,“ říká Martin Bratičák (Zyxel Networks). „Předávání kompetencí, jako jsou technické konfigurační dovednosti, ale i obchodní argumenty, považujeme za úplný standard. Náš edukační koncept obsahuje komplexní sadu formátů, kterými vzděláváme naše partnery, od krátkých třicetiminutových webinářů, jež obvykle představí novinku nebo nějaké vertikální řešení, přes půldenní workshopy s praktickými ukázkami funkčnosti našich technologií až po technická certifikační školení určená pro inženýry. Pro ,osahání‘ si je hojně využívanou službou NFR, kde nabízíme produkty s až padesátiprocentní slevou. V neposlední řadě máme pro partnery hotline v českém jazyce. Podpora je naší prioritou.“
„Přecházíme k novému partnerskému modelu Cisco 360 s důrazem na kontinuální vzdělávání partnerů a adopci technologií u zákazníků, která předpokládá hluboké znalosti,“ popisuje Jiří Rott (Cisco). „Protože edukaci partnerů a zákazníků pokládáme za stěžejní, pořádáme v našich kancelářích mnoho praktických workshopů, demonstrací či labů. Na platformě Webex také pravidelně vysíláme webinář Techclub, vždy věnovaný konkrétní technické oblasti. Za pozornost partnerů určitě stojí Cisco Live, což je pravidelná mezinárodní akce plná přednášek, praktických labů, ukázek nejnovějších produktů, možností získání certifikací atd. Na jaře příštího roku budeme v Praze pořádat velkou akci Cisco Connect, kde mimo jiné oslavíme třicet let existence pobočky Cisco Systems v České republice.“
„Vzdělávání je dnes důležitější než kdykoliv dříve, protože na trhu dlouhodobě chybí dostatek zkušených síťových odborníků,“ potvrzuje Martin Bláha (HPE/TD Synnex). „Jako školicí centrum proto vnímáme jako přirozené řešení cílenou podporu juniorních techniků, u nichž vidíme velký potenciál vyrůst ve špičkové specialisty. U nových technologií navíc platí, že pokud partner není dostatečně připraven, může mu snadno ‚ujet vlak‘. Proto poskytujeme kompletní presales i instalační podporu a znalosti lze rozvíjet postupně. Know-how dále systematicky posilujeme školeními HPE a Aruba od základní přes pokročilou až po expertní úroveň.“
„Za všechny novinky, které uvádíme v druhé polovině roku na trh, bych jmenoval nové přístupové body Wi-Fi 7, jež jsme akorát naskladnili do distribuce,“ uvádí na závěr debaty MartinBratičák (Zyxel Networks). „Jde o entry level market modely, které pozicujeme jako alternativu k populárním řešením UniFy. Jeden kus na otestování nabízíme našim partnerům zcela zdarma. Apeloval bych na partnery z hlediska vzdělávání a rád bych je pozval na naše bezpečnostní workshopy, jež jsou záměrně organizované pro skupinky po deseti lidech, tak abychom zachovali úzkou interakci s nimi. Určitě také zaregistrují novou celosvětovou kampaň ,Vylaď si svou síť‘, která cílí na představení benefitů cloudové správy Nebula, naše páteřní řešení pro infrastrukturu ve firmách.“
„V první řadě bych chtěl pozvat partnery na partnerské setkání, které se stejně jako loni uskuteční na Lipně, tentokrát v druhé polovině listopadu,“ vzkazuje Jiří Rott (Cisco). „Obecně je nezpochybnitelným trendem nástup umělé inteligence, která má zásadní dopad nejen na každodenní práci našich zákazníků a partnerů, ale promítá se i do nových požadavků na infrastrukturu a zabezpečení. Na závěr bych chtěl partnery vyzvat, aby vnímali problémy zákazníků komplexně, Cisco takto přistupuje k vlastnímu portfoliu produktů. Nabízíme dobře škálovatelnou a integrovanou platformu řešení pro velké zákazníky i pro SMB. Zákazník si nekupuje jen dílčí produkt, ale kompletní zázemí a právě zde hrají naši partneři klíčovou roli.“
„V druhé polovině roku a v roce 2026 bude zásadním tématem pro HPE Aruba integrace portfolia Juniper, která rozšíří nabídku o datacentrové a ISP přepínače, routery i firewally,“ nastiňuje Martin Bláha (HPE/TD Synnex). „Partneři tak získají jednodušší integraci, konzistenci technologií a silnější pozici u zákazníků. Očekáváme, že trh bude nadále tlačit na digitalizaci, bezpečnost, automatizaci, edge computing a využití AI při správě sítí. Klíčové pro resellery proto bude vzdělávání technických týmů, rozvoj expertizy a schopnost nabídnout komplexní služby od návrhu až po dlouhodobou podporu.“
„Všem partnerům bych chtěl nejprve poděkovat za spolupráci a také za hlasy, díky kterým jsme obhájili titul výrobce síťových prvků roku v anketě Channeltrends Awards,“ říká na závěr Marek Vyklický (TP-Link). „Opravdu si toho celý TP-Link tým nesmírně váží. Je to pro nás ukazatel, že tu práci děláme snad dobře. Je to pro nás odměna, ale zároveň závazek nepolevit v dalším roce. Samozřejmě musím poděkovat i distributorům, bez nich by to nešlo. Všem partnerům bych chtěl vzkázat, aby se nebáli zkoušet nové technologie a produkty. Zapojte se do našeho partnerského programu, vyzkoušejte si naše demo sady, přijďte na školení, registrujte své projekty a vydělávejte více s TP-Linkem.“
