Kulatý stůl o tiskových řešeních: Co přinese rok 2026?

„Rok 2026 vnímám jako období výrazného technologického posunu,“ zamýšlí se nad budoucností Petr Hnilička (Canon). „Letos jsme uvedli novou řadu zařízení imageFORCE, což je podle mě jedna z největších změn za posledních dvacet let, kdy poprvé od éry PIXMA přinášíme skutečně revoluční inovaci. Cílem je oživit trh, který se stal do jisté míry komoditní, a přinést do něj svěží vítr. Současně vidím růst v digitalizačních procesech, jelikož zákazníci už nehledají jen tiskárnu, ale řešení, která propojují tisk, skenování, workflow a bezpečnost. Typickým příkladem je automatizované zpracování faktur nebo schvalovací procesy, jež integrují hardware s digitálními systémy. Vše, co děláme, musí splňovat přísné normy a bezpečnostní požadavky. Pro mě je klíčové, že se trh posouvá od prostého „tisku na klik“ k širšímu pojetí správy dokumentů a informací.“
„Pro odhad budoucího vývoje se můžeme podívat na predikce analytických společností, ale naštěstí, jak už zaznělo na začátku, prognózy pro náš trh nejsou tak negativní jako pro západní Evropu,“ říká Karel Grábl (Brother). „Příští rok podle mě přinese další stabilizaci, ale zároveň i rozvoj v oblastech, kde trh stále roste. Tiskový objem u nás zatím neklesá tak dramaticky jako v západní Evropě, kde jsou meziroční poklesy kolem šesti nebo sedmi procent. Doufám, že tento trend udržíme ještě několik let. Naší prioritou bude rozvoj služeb a ještě intenzivnější práce s partnery. Významnou součástí našeho portfolia zůstávají tiskárny štítků, od malých až po průmyslové, což je segment, který stále roste díky e-commerce a logistice. Navíc chceme dál rozvíjet cloudové služby a softwarová řešení, jež umožní tisk odkudkoliv, s důrazem na bezpečnost a flexibilitu. Plánujeme také uvést novou generaci zařízení s většími displeji, pamětí a pokročilými zabezpečovacími prvky.“
„Myslím, že budeme pokračovat ve stabilním vývoji bez velkých otřesů,“ odhaduje Miroslav Drahoš (HP). „Budoucnost vidíme hlavně ve službách, a to především v modelu pronájmu tiskových řešení. Tento segment se dynamicky rozvíjí a přibývá zákazníků, kteří místo klasického nákupu preferují servisní model. U nás to reprezentuje služba Instant Ink, což je pronájem tiskáren s pravidelným paušálem, v jehož rámci má zákazník přidělený určitý počet vytištěných stránek. Je to výhodné, protože vychází levněji než nákup spotřebního materiálu. V poslední době jsme celý proces registrace i administrace zjednodušili, aby byl přístupnější pro širší okruh zákazníků. Právě od těchto služeb očekávám do budoucna největší potenciál růstu.“
„Já bych řekl, že nás čekají dva bouřlivé roky,“ usuzuje Marcel Divín (Epson). „Dobíhá období investic, které jsme začali během covidu, a nyní se projeví výsledky. V uplynulých pěti letech jsme výrazně investovali do vývoje nových tiskových technologií, zejména inkoustových systémů, což se projeví v nových technologiích již příští rok. Zaměříme se na odstranění všech možných neduhů a zvýšení komfortu při používání, ať už jde o výměnné odpadní nádobky nebo jednodušší údržbu. Na jaře příštího roku máme v plánu spustit nový model pronájmu tiskových řešení ve spolupráci s BNP Paribas, finančním partnerem projektu. Rozvíjíme také segment velkoformátového a barevného tisku etiket, který u nás v Česku dělá radost zejména minipivovarům (usmívá se). Závěrem bych chtěl říct, že všichni vnímáme, že tiskové technologie u nás nijak nekončí a katastrofické scénáře se nenaplňují. Jedním z našich zásadních segmentů je školství, kde je jasně vidět rozdíl v přijímání klasického čteného textu oproti digitální verzi například na tabletu. To mě naplňuje jistotou, že s námi papír jako takový ještě dlouhou dobu bude.“
