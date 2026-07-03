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Kybernetické incidenty v ČR v květnu klesly na roční minimum

Zuzana Peroutková Bičíková
3. 7. 2026
Doba čtení: 1 minuta

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Autor: Shutterstock
Celkový počet kybernetických incidentů v květnu klesl na nejnižší hodnotu od začátku roku a poprvé v roce 2026 nebyl zaznamenán žádný skutečně závažný případ. Útočné aktivity jsou tak od lednového vrcholu na setrvalém ústupu, zjistilo ComSource.

Květen přinesl v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice nejpokojnější měsíc letošního roku.  Hrozby ale nezmizely, rozložily se rovnoměrněji napříč různými typy útoků. Vyplývá to z pravidelných statistik české společnosti ComSource.

„Květen je z pohledu čísel nejklidnějším měsícem letošního roku. To je pozitivní zpráva, ale je důležité ji správně číst. Pokles počtu incidentů neznamená ústup hrozeb – útočníci jsou stále aktivní, jen jejich metody a cíle procházejí evolucí. Klid na frontě nikdy nebyl dobrou záminkou k odložení obrany," říká Jaroslav Cihelka, spolumajitel ComSource.

Celkový počet incidentů v květnu klesl a navázal na sestupný trend, který trvá nepřerušeně od ledna. Ten byl výjimečně silný zejména kvůli vlně DDoS útoků proruských hacktivistů. Od té doby počet zaznamenaných incidentů soustavně klesá.

DDoS je stále s námi

„To, že v květnu neevidujeme žádný závažný incident, je dobrá zpráva. Zároveň je třeba dodat, že část bezpečnostních incidentů prostě není hlášena nebo odhalena vůbec – skutečný rozsah hrozeb je vždy větší než ten, který zachytí statistiky. Absence závažných případů v daném měsíci ještě neznamená, že se útočníci v pozadí nepřipravují na něco většího,“ upozorňuje Jaroslav Cihelka.

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Navzdory celkovému poklesu si DDoS útoky v květnu udržely pozici nejčastějšího typu incidentu. To je patrný kontrast vůči předchozím měsícům, kdy průniky do systémů dominovaly všem ostatním kategoriím. Zbývající incidenty se rozložily poměrně rovnoměrně mezi další kategorie.

„Rozložení incidentů napříč kategoriemi ukazuje, že útočníci nesázejí na jednu kartu. Phishing, ransomware, průniky i škodlivý kód – to jsou na první pohled odlišné hrozby, ale za všemi stojí stejný záměr: získat přístup k systémům nebo datům. Organizace, které se zaměří jen na obranu před jedním typem útoku, zůstávají zranitelné vůči ostatním,“ vysvětluje Jaroslav Cihelka z ComSource.

Zdroj: ComSource

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Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

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