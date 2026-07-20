Lenka Petrušková (eD system): IT talenty si hýčkáme ještě před náborem

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?
Talenty hledáme kombinací direct search, doporučení našich zaměstnanců, LinkedInu a spolupráce se studentskými komunitami. V rámci holdingu využíváme jednotnou databázi kandidátů a můžeme tak sdílet zajímavé profily. V eD system sázíme na budování značky zaměstnavatele a práci s kandidáty ještě před otevřením nových pracovních příležitostí. Zaměřujeme se na to, abychom už v rámci programu eD student pro vysokoškoláky, dlouhodobě získávali talentované a motivované stážisty, ze kterých se časem stávající naši kmenoví kolegové.
Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?
Rozvoj našich lidí je pro nás klíčový. Investujeme do odborných expertních školení, interního i mezifiremního mentoringu, sdílení know-how i rozvoje manažerských kompetencí. Využíváme také EU dotační programy pro systematické vzdělávání, spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou a vytváříme takové prostředí, kde zaměstnanci mohou interně růst a přebírat nové role, místo abychom vše řešili externím náborem.
Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?
Kandidáti dnes očekávají flexibilitu, chtějí smysluplnou práci, moderní technologie a otevřenou firemní kulturu. Důležitá je pro ně rychlost komunikace a transparentnost včetně okamžité zpětné vazby. V eD system zároveň nabízíme příležitost být u technologických změn, aktivně ovlivňovat naše pracovní prostředí a zapojovat se do interních projektů. Prostředí je založeno na důvěře a stabilitě, stejně jako na prostoru pro rozvoj. Velkou roli hraje kvalitní leadership a lidský přístup.
Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?
Skvěle se nám osvědčil zmiňovaný eD student program, který učí vysokoškoláky, jak reálně funguje pracovní prostředí, spolupráce napříč týmy i potřeba zodpovědnosti za svěřenou oblast práce. Letos poprvé zkoušíme i spolupráci se středoškoláky, kteří nás naprosto okouzlili během firemního AI hackatonu a ukázali nám, že potenciál, technické i soft skills mají bezvadně zvládnuté i mnohem mladší ročníky. Máme radost, že se budou zapojovat i nadále do reálných byznys projektů a budou tak plně připraveni na pracovní budoucnost.
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