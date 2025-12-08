Channeltrends  »  Novinky  »  Lenovo má za sebou rekordní čtvrtletí, hlásí pokrok v hybridní AI

Lenovo má za sebou rekordní čtvrtletí, hlásí pokrok v hybridní AI

Zuzana Peroutková Bičíková
8. 12. 2025
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

roční finanční zpráva, graf se statistickými údaji za jednotlivé roky, vývoj a růst společnosti v jednotlivých letech, 2025
Autor: Shutterstock
Lenovo ve druhém fiskálním čtvrtletí fiskálního dosáhlo rekordních tržeb ve výši 20,5 miliardy dolarů. Rostly všechny divize, pomáhá i prudce rostoucí poptávka po produktech a službách spojených s umělou inteligencí, která tvoří už třetinu celkových příjmů.

Společnost Lenovo se pochlubila výsledky svého hospodaření za druhý kvartál fiskálního roku 2025/2026. Ve čtvrtletí končícím 30. zářím 2025 skupina Lenovo dle svých slov dosáhla historicky nejvyššího obratu – konsolidované tržby představovaly 20,5 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent.

Společně s tím vzrostl i upravený čistý zisk, konkrétně o 25 % na 512 milionů, a upravená čistá zisková marže se zvýšila na 2,5 %. To podle odborníků ukazuje, že zlepšení nebylo způsobeno jednorázovými účetními položkami, ale odrazem skutečně silného provozního výkonu.

Růst ve všech směrech

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Rudolf Šída (Lenovo) Přečtěte si také:

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Rudolf Šída (Lenovo)

Výrazného růstu dosáhly napříč celou firmou všechny hlavní divize i prodej ve všech regionech. Tržby totiž rostly dvouciferně v každé z hlavních skupin i geografických oblastech. Klíčovou roli podle Lenova sehrál prudký nárůst podílu příjmů spojených s umělou inteligencí – podíl „AI-related“ výnosů se meziročně zvýšil o 13 procentních bodů a za čtvrtletí tvořil 30 % celkových tržeb.

Růst hnaly vzhůru především produkty a služby jako AI servery, AI PC, AI smartphony a AI služby. Zatímco servery vykázaly vysoký dvouciferný nárůst tržeb, segmenty AI PC, AI chytrých telefonů a AI služeb rostly dokonce trojciferně.

Adopce AI pokračuje

Největší divize Intelligent Devices Group (IDG), pod kterou spadají osobní počítače a chytrá zařízení, zaznamenala tržby ve výši 15,1 miliardy USD, což představuje meziroční zlepšení o téměř 12 %. Společně s tím Lenovo posílilo svou globální pozici – jeho podíl na trhu PC dosáhl rekordních 25,6 %, a segment „Windows AI PC“ vykázal nejvyšší globální podíl mezi všemi výrobci.

Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
0:00/

Lenovo si zejména pochvaluje, že adopce AI PC jde strmě vzhůru a ve sledovaném období tvořila 33 % všech dodávek PC. Lenovo je dle svých slov celosvětově na prvním místě v segmentu Windows AI PC s 31,1% podílem na trhu. Rekordních objemů měly dosáhnout i chytré telefony Motorola.

Divize Infrastructure Solutions Group (ISG), zaměřená na servery a infrastrukturální řešení, si co do tržeb polepšila o 24 % na zhruba 4,1 miliardy dolarů. Zvlášť výrazný byl nárůst v oblasti řešení s kapalinovým chlazením pro průmyslová nasazení, kde tržby vzrostly o 154 %.

Třetí hlavní divize, Solutions & Services Group (SSG), která poskytuje služby, řešení a podporu, si také vedla velmi dobře – tržby atakovaly 2,6 miliardy dolarů a divize zaznamenala již osmnácté čtvrtletí po sobě s dvouciferným růstem.

Zdroj: Lenovo

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

České investiční fondy sní americký sen

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek