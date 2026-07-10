Loxone posiluje český tým, novým country managerem je Petr Skála

Jmenování Petra Skály souvisí s dalším rozvojem českého zastoupení Loxone a rostoucí poptávkou po automatizaci budov ze strany developerů i dalších investorů do komerčních nemovitostí. Nově bude zodpovědný za obchodní rozvoj a strategické řízení aktivit na českém trhu. Skála nastupuje na pozici místo Pavla Lískovce, který dokončil svůj přesun do role šéfa pro východní Evropu.
„Zatímco v minulosti byla automatizace budov spojována především s luxusnějšími rezidencemi, dnes se stává běžnou součástí developerských projektů. Investoři ji vnímají jako nástroj pro efektivní správu budov, optimalizaci energetické náročnosti i zvýšení komfortu uživatelů. V současnosti tvoří přibližně 60 % našich realizací rezidenční sektor a zhruba 35 % komerční objekty. Jejich podíl však rychle roste a očekáváme, že se v následujících letech oba segmenty postupně vyrovnají. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto vývoje a podílet se na dalším růstu společnosti na českém trhu,“ říká Petr Skála, nový country manager společnosti Loxone pro Českou republiku.
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Proměnu trhu potvrzuje i portfolio realizací. Technologie Loxone dnes využívají developeři jako JRD, YIT, KKCG nebo Finep. Mezi významné reference patří také projekty Fragment a Lihovar společnosti Trigema. Vedle toho nachází inteligentní správa budov uplatnění také v dalších typech komerčních projektů, od logistických a průmyslových areálů přes wellness resorty, až po vybrané pobočky McDonald's.
Petr Skála působí v oblasti obchodního rozvoje a projektového řízení více než deset let. Je zakladatelem společnosti BNB Plus zaměřené na správu nemovitostí a krátkodobé pronájmy. Zkušenosti získal také ve společnosti Gravelli, kde se podílel na mezinárodní expanzi firmy. Vystudoval mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě Praha.
Zdroj: Loxone