Lucie Froňková (TD Synnex Academy): Rizika je nutné vyzkoušet, ne jen odkliknout

Jak posilují vzdělávací programy povědomí zaměstnanců o kyberbezpečnostních rizicích? Lze měřit jejich reálnou účinnost?
Kvalitní vzdělávací programy kombinují prezenční školení, navazující e-learning a pravidelné testovací kampaně phishingu či jiných druhů útoků. Lidé si musí rizika reálně vyzkoušet, ne je jen odkliknout – simulace útoků a interaktivní scénáře pomáhají upevnit správné návyky a reakce.
Úroveň povědomí zaměstnanců se liší dle velikosti firmy – korporace jsou zpravidla dál než malé firmy či veřejná sféra, ale tlak evropské směrnice NIS2 a zpřísnění ZoKB situaci postupně zlepšují. Tyto legislativní rámce nutí organizace zavádět systematické procesy, pravidelně vyhodnocovat rizika a investovat do moderních metod vzdělávání.
Reálná účinnost vzdělávacích programů je jednoznačně patrná z úspěšnosti phishingu, počtu nahlášených incidentů a výsledků opakovaných testů – firmy, které školení berou vážně, zaznamenávají výrazný pokles úspěšných útoků a rychlejší reakce zaměstnanců.
Jaký dopad má školení o kyberbezpečnosti na stres a psychohygienu zaměstnanců?
Tlak na IT bezpečnost je v posledních letech mimořádně silný a zásadní, protože umělá inteligence poskytuje útočníkům nové a sofistikovanější nástroje na vedení a zdokonalování útoků.
AI umožňuje automatizovat vyhledávání zranitelností, personalizovat phishingové kampaně a vytvářet falešné digitální identity, které jsou téměř nerozeznatelné od skutečných. Dobře nastavené školení stres zaměstnanců nezvyšuje – naopak jim dodává jistotu a jasné postupy, jak se v rizikových situacích zachovat.
Oproti tomu jednorázové kurzy bez jakékoliv kontinuity mohou stres spíše zvyšovat, jelikož zaměstnanci cítí nejistotu právě z důvodu stále dokonalejších forem útoků. Pravidelné opakování a doplňování znalostí pomáhá udržet vysokou úroveň připravenosti a minimalizuje riziko chyb.
Jak přizpůsobujete obsah kurzů neustále se měnícím hrozbám?
Kyberbezpečnost je dnes stejně dynamická oblast jako AI. Je proto nezbytně nutné obsahy kurzů pravidelně upravovat podle aktuálních incidentů, nových taktik útočníků i legislativních změn. Reagujeme na konkrétní scénáře z praxe – od spear phishingu po zneužití identity či cloudu – a doplňujeme je o nové typy hrozeb, které se objevují v souvislosti s rozvojem digitálních technologií. Kurzy nejsou statické moduly, ale živý systém, který je třeba neustále aktualizovat.
Nutno podotknout, že ani nejlepší vzdělávací programy nenahradí správně postavenou bezpečnostní politiku firmy a funkční nástroje kyberbezpečnosti. Vzdělávání musí být součástí širší strategie, která zahrnuje technická opatření, monitoring, incident response a pravidelné audity, aby byla obrana proti kybernetickým útokům skutečně účinná.
Zdroj: Channeltrends
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.
