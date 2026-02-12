Lucie Froňková vede vzdělávací akademii v TD Synnex

Vzdělávací středisko TD Synnex Academy nově vede Lucie Froňková. Posledních 17 let působila v oblasti IT vzdělávání. V TD Synnex Academy jako team leader vede čtyřčlenný tým, pod svým vedením plánuje rozšířit nabídku kurzů. Kromě portfolia zaměřeného na vendorská školení bude nabízet i kurzy pro širší odbornou veřejnost.
„Na své nové pozici v TD Synnex Academy bych chtěla zúročit více než 17 let zkušeností v oblasti IT vzdělávání, především z působení ve společnosti Gopas, kde jsem pracovala na pozici account manager. Poslední čtyři roky jsem působila na seniorní pozici, díky které jsem získala detailní znalost prostředí veřejného sektoru a veřejných zakázek, kterou považuji za významný přínos pro další rozvoj IT vzdělávání,“ říká Lucie Froňková.
Cílem nového vedení TD Synnex Academy je vybudovat plnohodnotné vzdělávací středisko, které bude nabízet i vlastní kurzy. Nadále bude nabízet kurzy zaměřené na portfolio jednotlivých vendorů a současně plánuje rozšíření nabídky o další vzdělávací kurzy. Jedním z témat, na které se nabídka zaměří, je oblast umělé inteligence.
„Naším cílem je nabídnout jak partnerům a jejich zákazníkům, tak i širší veřejnosti školení takzvaně od A do Z, tedy od úplných základů práce s umělou inteligencí až po pokročilá témata. Chceme nabídnout také širší portfolio kurzů z oblasti kybernetické bezpečnosti nebo například i témata jako je projektový management. Pro partnery je to také příležitost zprostředkovat ve spolupráci s TD Synnex školení svým zákazníkům a snadno tak rozšířit portfolio služeb o vzdělávání,“ doplňuje Lucie Froňková.
Kurzy v TD Synnex Academy lze absolvovat v prezenční formě přímo ve vzdělávacím středisku nebo online. Pro zájemce je možné připravit i kurz na míru. Ve spolupráci s partnery je možné připravit školení na míru i pro koncové zákazníky, například pro IT administrátory konkrétní společnosti.
Kurzy pokrývají širokou škálu témat, například virtualizaci, cloud nebo technická řešení jednotlivých vendorů. V minulém roce TD Synnex Academy realizovala 121 kurzů, které absolvovalo téměř 1000 lidí. Spolupracuje s 20 lektory.
Zdroj: TD Synnex