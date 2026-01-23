Magda Blouin v Scheinder Electric povýšila na marketingovou ředitelku pro ČR a SR

Společnost Schneider Electric oznámila, že marketing pro český a slovenský trh od ledna 2026 vede Magda Blouin. Do nové role commercial marketing director pro CZ & SK přináší zkušenosti z pozice obchodní ředitelky divize Industry a dlouholetou znalost technologického prostředí.
„Magda Blouin má rozsáhlé zkušenosti z technologického byznysu a dokonalé porozumění potřebám zákazníků. Věřím, že její know-how, které si přináší z první linie, pomůže ještě lépe propojovat marketing s naší obchodní strategií,“ říká Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric pro Českou a Slovenskou republiku.
„Schneider Electric je pro mě dlouhodobě synonymem technologické inovace v oblasti energetického managementu, digitalizace a automatizace a skutečné udržitelnosti, která není jen marketingovým sloganem, ale DNA firmy, a to od konkrétních produktů přes řešení až po firemní kulturu. Těším se, že budu moci dál rozvíjet hodnotu naší značky na trzích, kde vidím velký potenciál,“ doplňuje Magda Blouin.
Magda Blouin působí v technologickém prostředí více než patnáct let. Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a svou profesní kariéru spojila především s mezinárodními technologickými firmami.
Ve společnosti Schneider Electric dosud zastávala pozici obchodní ředitelky divize Industry, kde se věnovala rozvoji zákaznických vztahů a vedení obchodních týmů. V nové funkci commercial marketing director vystřídala Borise Kamenického.
Zdroj: Schneider Electric