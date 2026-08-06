Martin Bratičák (Zyxel): LinkedIn je pro nás efektivní profesní HR sociální síť

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?
Nejčastěji na LinkedInu, který se etabloval tak trochu do profesní HR sociální sítě pro IT v rámci CZ/SK alespoň. „Volní“ lidé se mohou jednoduše označit a zařadit na trh s kandidáty. Osobní profily lidí zde jsou dostatečným vstupním CV. Máte k dispozici hned reference na kandidáty, jejich profesní historii. Navíc i přehled o jejich aktivitách – jak a co komunikují.
Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?
U nás je to zejména o odbornosti. Networking je přeci jen ještě takovou „vyšší dívčí“ v rámci IT s většími nároky na orientaci ve vlastnostech produktů, kombinaci obchodně-technických argumentů a akcentem na komunikaci výhod řešení spíše než parametrů. Vedle vstupního hloubkového zaškolení prochází všichni zaměstnanci dvakrát ročně produktovými školeními. Vybavujeme obchodníky argumenty vůči konkurenci a nabízíme i školení prezentačních a prodejních dovedností. Kontinuální vzdělávání je nezbytností na všech frontách.
Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?
Jsou různá a mění se vždy s nástupem nové generace :) Takže pokud pominu ty úsměvné jako zda máme fun zóny se sedacími vaky a veganskou stravou, tak kandidáty zajímá hlavně možnost profesního rozvoje a seberealizace. Jako malá firma nemůžeme nabídnout karierní postup, který je možný ve velkých korporacích, na druhou stranu nabízíme stabilitu, pracovní flexibilitu a celou paletu zaměstnaneckých benefitů.
Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?
Moje osobní zaměření je na rozvoj silných stránek každého daného člověka. Něco, co ho baví, co je jeho tzv. DNA, v čem je lepší než ostatní. Podporou silných stránek u lidí se získá mnohem víc než zaměřováním se na zlepšení těch špatných. Pokud podpoříte někoho v tom, co dělá nadprůměrně a co ho baví, dostanete mnohem víc než od člověka, se kterým budete pracovat na jeho slabinách, které stejně nikdy nebudou součástí jeho nátury a ve kterých nikdy nebude vynikat.
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