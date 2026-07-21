Martin Bratičák (Zyxel): Cloud mění české sítě, bezpečnost jde do popředí

Zyxel dlouhodobě staví na bezpečnosti a cloudové správě. Jak se podle vás mění poptávka českých firem po takových řešeních?
Dříve bylo slovo cloud v SB/SMB IT prostředí vnímáno spíše negativně, ale pandemie covidu-19 tento názor rychle obrátila. Firmy si najednou uvědomily, že potřebují vzdálenou správu a vzdálené přístupy, aby mohly řešit provoz i mimo kanceláře. V praxi to znamená, že zákazníci oceňují možnost diagnostiky a opravy na dálku, přehled o stavu sítě odkudkoli a rychlé obnovení provozu bez nutnosti výjezdu technika. Zároveň velmi oceňují automatické načítání konfigurace nového zařízení z cloudu. Hodnotu také představují integrované bezpečnostní služby, tedy firewall doplněný o antispam, antivir, IDP, application patrol, GeoIP filter, content filtering, šifrované propojení poboček přes VPN.
V čem podle vás bezpečnostní přístup Zyxelu vyniká?
Bezpečnost je pro nás absolutní priorita a jeden z hlavních odlišujících prvků kromě cloudové správy, které se věnujeme v našem řešení Nebula. Zyxel bezpečnost nebere jako doplněk, ale jako základ každé instalace, a proto je firewall součástí našeho řešení i tehdy, když původní poptávka firewall nezmiňuje. Navíc provoz Nebuly běží na robustní infrastruktuře AWS, kterou využívají i velké korporace, a to je další bezpečnostní aspekt, který zákazníkům dává jistotu. Vyniká však především v poměru cena/výkon.
Nebula letos slaví deset let na českém trhu. Jak se za tu dobu rozrostla?
Obrovsky. Z původního úzkého portfolia, kde šlo o hrstku přístupových bodů a switchů, se platforma rozrostla diametrálně a dnes je prakticky většina našeho portfolia spravovatelná právě z Nebuly. Nabízíme i bezplatnou verzi, která poskytuje základní nástroje a týdenní historii logů. Pokročilejší funkce a delší historie jsou pak součástí placených verzí.
Máte příklady úspěšných významných instalací?
Ano, realizovali jsme široké spektrum projektů – od hotelů a firemních sítí přes náročné průmyslové instalace až po rozsáhlé školní sítě. Mezi projekty, které mi utkvěly v paměti, patří největší gymnázia v Brně a v Praze. Za zmínku stojí i nejrůznější sportoviště jako hokejová hala pro extraligový klub v Hradci Králové, zimní stadion v Banské Bystrici a Horácká multifunkční aréna v Jihlavě.
Co nejčastěji brání firmám přejít z on‑premise řešení na plně cloudovou správu?
Hlavní překážkou je stále opatrnost a historické vnímání cloudu jako rizika; některé tendry a organizace, zejména státní instituce nebo nemocnice, stále vyžadují non‑cloud řešení. Dále je to otázka edukace – trvalo nám, než jsme zákazníky přesvědčili o tom, jak je cloud jednoduchý a jaké přináší benefity. Nakonec záleží i na konkrétních požadavcích, například na potřebě delší historie logů nebo specifických funkcí, které jsou dostupné až v placených verzích.
Jaké konkrétní funkce Nebuly jsou pro partnery největším tahákem?
Pro partnery je klíčová možnost multi‑site správy, tedy centrální řízení sítí napříč pobočkami, škálovatelnost platformy a schopnost spravovat tisíce zařízení z jednoho místa. Velkou výhodou je i bezplatná verze, která umožní partnerům začít bez investice, možnost převést konfigurace ze stand‑alone režimu do Nebuly a flexibilní licencování včetně pay‑as‑you‑go modelu, který je ideální například pro hotely s nepravidelným využitím konferenčních prostor.
Zyxel se zavázal, že do roku 2040 bude mít nulové emise. Co pro to děláte?
Už dnes optimalizujeme logistiku a minimalizujeme obaly, čímž snižujeme obalový odpad. Jako konkrétní příklad mohu uvést náš nejmenší firewall USG Lite 60 AX, který je z 95 procent vyrobený z recyklovatelného plastu a jeho balení má o 37 procent menší ekologické zatížení než standardní řešení, a to díky zmenšení balení a použití bezhalogenových či sójových barev pro potisk.
Jak na tento přístup reagují tuzemští partneři a zákazníci? Je to pro ně téma?
Věřím, že udržitelnost by měla být etickou zodpovědností každé úspěšné firmy, a my tuto filozofii aktivně komunikujeme. Když jsem se hlouběji zabýval interními procesy, objevoval jsem stále nové oblasti, kde optimalizujeme logistiku a snižujeme obalový odpad. Všechny tyto kroky prezentujeme partnerům i zákazníkům jako součást našeho hodnotového příběhu.
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