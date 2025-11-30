Channeltrends  »  Novinky  »  Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
TP-Link Martin Kristián a Michal Holovský Ozvěny z kanálů
Jaký je život s chytrou domácností? To na vlastní kůži poznávají key account manažeři Michal Holovský a Martin Kristián. Nová epizoda podcastu Ozvěny z kanálů přináší pohled do zákulisí SOHO segmentu TP-Linku a související příležitosti pro resellery.

Hosty nejnovější epizody podcastové série Ozvěny z kanálů magazínu Channeltrends byli Martin Kristián a Michal Holovský, key account manažeři pro segment SOHO ve společnosti TP-Link. Zkušený Martin Kristián má na starosti především řadu Tapo, zatímco „zelenáč“ Michal Holovský (v TP-Linku od července) se věnuje síťové části byznysu a systémům Deco. Společně tvoří takzvané „SOHO duo“, které se stará o resellery mimo retail a e-tail.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde:

0:00/

Portfolio Tapo vyrostlo během několika let z hrstky produktů na 130–140 položek, z toho 65 % tvoří kamery. Mezi aktuální novinky patří 4K kamery, duální čočky, otáčecí bateriové modely, solární panely i zcela soběstačné 4G kamery. „Už jsme uvedli kamery, které mají rozlišení až 4K s osmi megapixely. Nyní přichází větší boom, kdy se ke statickým kamerám přidávají i ty otáčivé,“ popisuje Martin Kristián.

Martin i Michal testují produkty na vlastní kůži – od chůvičky s AI detekcí zakryté tváře přes robotické vysavače až po automatizaci celého domu. „Snažím se mít doma od TP-Linku úplně všechno,“ přiznává s úsměvem Michal a dodává, že vlastní zkušenost je nejlepší vizitkou při jednání s resellery.

Jan Duda, David Petrovič, Ivo Wartalský: Kamerový byznys nekončí jen instalací

Jan Duda, David Petrovič, Ivo Wartalský: Kamerový byznys nekončí jen instalací

Michal Holovský zdůrazňuje, že kvalitní Wi-Fi je základ všeho. „Kvalitní, stabilní signál po celé nemovitosti je jednoznačně podmínkou. Na to právě navazuje druhá část – produkty Tapo,“ popisuje. Doma má dle svých slov takřka kompletní mesh systém Deco, díky němuž má rozlehlou zahradu pokrytou stabilním signálem. Využívá také geofencing pro automatické otevírání brány a ostrovní kamery se solárním panelem.

Kdy přejít na Wi-Fi 7? Teď

Oba hosté shodně potvrzují, že čeští a slovenští zákazníci začínají přicházet chytrým řešením na chuť. „Teď jsme ve stadiu, že za námi lidé začínají chodit sami, protože nějaký typ chytrého řešení viděli u známých a zaujalo je,“ říká Martin Kristián. Jakmile jednou vyzkouší, že to funguje, chtějí víc.

Velkým tématem byl příchod Wi-Fi 7. Michal Holovský ho označil za revoluční díky Multi-Link Operation, preamble puncturingu a až 46 Gb/s teoretické propustnosti. „Není lepší čas na generační obměnu než teď,“ vyzývá a připomíná probíhající akci TP-Linku s názvem Šrotovné na výměnu starých routerů a extenderů za Wi-Fi 7 modely (platí do konce roku).

Pokud vás zajímá, jak vypadá každodenní život s Tapo a Deco produkty, jak probíhá spolupráce uvnitř TP-Link týmu, kde všude už potkali své kamery (třeba uprostřed Atlantiku) a proč je právě teď ideální čas přejít na Wi-Fi 7 – pusťte si celou epizodu. Najdete ji přímo zde nebo na své oblíbené podcastové platformě.

 

Podcast magazínu Channeltrends

Bavíme se s lidmi, kteří se pohybují ve světě ICT a mají o něm co říct. Najdete nás na oblíbených podcastových aplikacích: Apple PodcastsGoogle PodcastsOvercast nebo Spotify.

Zuzana Peroutková Bičíková

