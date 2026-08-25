Martin Scholz míří do Schneider. Povede divizi Secure Power pro Česko a Slovensko

Společnost Schneider Electric má nového šéfa divize Secure Power pro Českou republiku a Slovensko. Od 1. srpna 2026 tuto pozici zastává Martin Scholz, který bude odpovědný za rozvoj obchodních aktivit a vztahů se zákazníky a partnery v oblasti datových center, kritické IT infrastruktury a systémů spolehlivého napájení.
Scholz přichází do Schneider Electric s dlouholetými zkušenostmi z oblasti informačních technologií, obchodu a řízení mezinárodních týmů. Během své profesní kariéry působil na vedoucích pozicích ve společnostech HP, Hewlett Packard Enterprise a Amazon Web Services.
Ve svých předchozích rolích se zaměřoval především na rozvoj byznysu, strategické řízení, obchodní aktivity a dodávky služeb v regionu střední a východní Evropy. Celkově má v těchto oblastech více než 20 let zkušeností.
V nové funkci bude zodpovědný za další rozvoj divize Secure Power na českém a slovenském trhu. Schneider Electric se chce v této oblasti zaměřit zejména na posilování své pozice technologického partnera pro datová centra a kritickou IT infrastrukturu.
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Součástí jeho agendy budou řešení v oblasti spolehlivého napájení, chlazení a digitální správy infrastruktury. Právě datová centra a související technologie se v posledních letech dostávají stále více do popředí také v souvislosti s rozvojem cloudových služeb a umělé inteligence.
„Martin přináší více než 20 let zkušeností v oblasti obchodu, technologií a vedení mezinárodních týmů. Věřím, že díky svým znalostem s rozvojem byznysu, technologií, leadershipu a budování vztahů se zákazníky a partnery bude důležitou posilou našeho týmu a dalšího rozvoje Secure Power,“ uvedl Darko Lopotar, generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko.
Scholzovo jmenování přichází v době, kdy Schneider Electric rozvíjí své aktivity v oblasti energetických technologií, automatizace a digitalizace. Společnost dodává technologie pro budovy, datová centra, průmysl i další kritickou infrastrukturu a zaměstnává více než 160 000 lidí ve více než 100 zemích světa.
Zdroj: Schneider Electric