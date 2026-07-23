Martina Leisch (Lenovo): Nábor IT talentů míří k dovednostem a růstu

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?
Cesty IT talentů k nám vedou hned několika směry. Kombinujeme úzkou spolupráci s naším Talent Acquisition týmem, využíváme interních talentových zdrojů a také externích profesních sítí pro identifikaci perspektivních kandidátů. Přístup k náboru IT talentů neustále zdokonalujeme, abychom si udrželi konkurenceschopnost. V reakci na to, jak se nedostatek talentů prohlubuje, posouváme naši strategii od objemového náboru k cílenějšímu, kvalitativně řízenému vyhledávání specializovaných profilů a kompetencí. Jedno z řešení je rozšiřování náboru napříč evropskými trhy s cílem oslovit širší talent pool odpovídající požadavkům rolí. Budování pipeline mladých talentů a generace Z probíhá prostřednictvím strategických partnerství s univerzitami a programů stáží s následnou konverzí na plné úvazky. Obecně lze říci, že se ve firmě Lenovo posouváme směrem ke skills-based hiringu namísto výhradního spoléhání na praxi. Kontinuálně také pracujeme na posilování employer brandu skrze důraz na smysluplnost práce, inovace a inkluzi.
Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?
V rámci strategie „build vs. buy“ klademe velký důraz na rozvoj stávajících zaměstnanců. Díky strukturovanému globálnímu Learning & Development ekosystému je kontinuální upskilling a interní mobilita přirozenou součástí profesního rozvoje. Konkrétně Lenovo nabízí například technické akademie (např. AI, témata transformace obchodu), programy rozvoje leadershipu a manažerských dovedností nebo High Potential (HiPo) programy podporující plánování nástupnictví a interní mobilitu. Pro řízení kariérního růstu nastavujeme individuální rozvojové plány (IDPs). Samozřejmostí je také mentoring, školení a cross-funkční rotace. Investicemi do interního rozvoje posilujeme kompetence, zvyšujeme angažovanost a zároveň tak snižujeme závislost na externím náboru.
Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?
IT kandidáti dnes mají poměrně jasná očekávání. Vedle konkurenceschopného pracovního prostředí hledají především smysluplnou práci s reálným dopadem, možnost podílet se na inovacích a AI projektech, ale také flexibilitu, prostor pro další rozvoj a zdravou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Důležitým faktorem je pro ně zároveň otevřená a inkluzivní firemní kultura. V Lenovo na tato očekávání reagujeme dlouhodobě budovanou Employee Value Proposition „Smarter technology for all“. Ta stojí na kontinuálním vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, podpoře diverzity a inkluze i možnostech mezinárodní spolupráce a kariérní mobility napříč týmy a trhy. Samozřejmostí jsou také hybridní pracovní modely a moderní digitální pracovní prostředí, které zaměstnancům umožňuje větší flexibilitu i efektivnější spolupráci.
Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?
Podpora juniorních talentů pro nás byla a je jednou z klíčových priorit. Zaměřujeme se na procesy, které umožňují mladým profesionálům získat relevantní zkušenosti přímo uvnitř společnosti Lenovo. Náš přístup začíná early-career programy (stáže, graduate rotační programy EAGLES, campus hiring) Strukturované onboardingové a rozvojové programy jsou založeny nejen na rozvoji dovedností, ale také na učební agilnosti, mindsetu a kulturním souladu. Celý proces dále podporujeme tréninky dovedností, mentoringem — včetně reverse mentoringu — a rychlým zapojením do reálných byznysových projektů. Vytváření bezpečného prostředí pro učení a rozvoj často přirozeně vede ke konverzi do plných úvazků. Díky tomu mohou junioři získávat zkušenosti interně a zároveň od začátku přinášet reálnou hodnotu.
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