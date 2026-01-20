Channeltrends  »  Hardware  »  Mercusys MC510: Spolehlivý strážce vašeho majetku

Mercusys MC510: Spolehlivý strážce vašeho majetku

PR článek
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Všechny fotografie
Každý, kdo někdy řešil dohled nad domem, garáží nebo chalupou, ví, že spolehlivá kamera může ušetřit spoustu nervů i času. Venkovní kamera Mercusys MC510 patří mezi zařízení, která kombinují solidní hardware s chytrými funkcemi, a přitom zůstávají přístupná běžným uživatelům.

Všude, kam potřebujete vidět

Velkou předností kamery Mercusys MC510 je schopnost pokrýt jediným zařízením prakticky celý venkovní prostor. Díky otočné hlavici, která se dokáže otáčet až o 360° horizontálně a 90° vertikálně, vám opravdu nic neunikne. Záznam v rozlišení 2K QHD (3 MP) přenáší ostrý obraz v reálném čase, takže máte přehled o každém pohybu.

V praxi oceníte i to, že MC510 rozpozná, co má skutečně hlídat. Pomocí inteligentní detekce osob a pohybu dokáže rozlišit člověka od zvířete nebo listí poletujícího ve větru, takže dostáváte jen důležitá upozornění a vyhnete se zbytečným falešným poplachům.

Noční detaily v barvě a skutečný přehled

Většina pokusů o vniknutí nebo poškození majetku se děje v noci, a právě tehdy se projeví důležitost barevného nočního vidění. Mercusys MC510 je vybavena barevným nočním viděním, které díky integrovaným LED reflektorům a infračervenému senzoru zajistí ostrý obraz i za úplné tmy. Noční vidění dosahuje až 30 m a kamera automaticky přepíná mezi IR režimem a plnobarevným režimem podle světelných podmínek, takže zbytečně nesvítí, pokud to není nutné.

Komunikace a každodenní využití

Ovládání kamery přes mobilní aplikaci v češtině je velmi jednoduché. Díky obousměrnému zvuku můžete přes kameru nejen poslouchat, ale i mluvit, takže snadno domluvíte, kde má kurýr zanechat balík, nebo uklidníte psa u branky.

Rozhraní je přehledné a intuitivní, ať už používáte telefon či tablet. Stačí pár klepnutí a máte přístup k živému obrazu, nastavení nebo historii záznamů.

Pro ochranu soukromí lze kameru v aplikaci přepnout do režimu soukromí nebo využít fyzický kryt objektivu. Praktické, rychlé a pohodlné řešení pro každodenní použití.

Záznamy bezpečně a podle vaší volby

Důležité záběry můžete ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo bezpečně do šifrovaného Mercusys Cloud úložiště. V aplikaci najdete vše přehledně rozdělené, od krátkých upozornění po delší záznamy, které můžete přehrávat nebo sdílet jediným kliknutím.

Správa záznamů je intuitivní i pro ty, kteří nejsou příliš technicky zdatní. Nejsou nutná žádná další nastavování.

Stavěná na déšť, mráz i prach

Kamera je připravena na venkovní provoz po celý rok. Díky krytí IP65 bez problémů zvládne mráz, letní vedra i bouřku a prudký déšť, a to v rozsahu teplot od  –20 °C do 50 °C.

Montáž je jednoduchá: můžete ji připevnit na zeď, sloup nebo strop, podle toho, odkud chcete mít nejlepší výhled.

HR26

Součást chytrého domova

Dnešní domácnost už není jen o kameře. MC510 snadno zapadne do širšího systému chytré domácnosti. Pomocí aplikace Mercusys můžete spravovat další zařízení, nastavovat rodičovskou kontrolu, hostovskou Wi-Fi nebo připojit kameru k Google Assistantu a Amazon Alexe. Vše funguje přirozeně, bez složitých integrací.

Mercusys MC510 dokazuje, že moderní zabezpečení už nemusí být složitou záležitostí pro experty. Nabízí klid, jistotu a jednoduchost, kterou oceníte každý den, ať jste doma, nebo stovky kilometrů daleko.

