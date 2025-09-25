Michal Čábela je novým obchodním ředitelem Anectu

Společnost Anect oznámila posilu v managementu. Na pozici obchodního ředitele nastupuje Michal Čábela, zkušený odborník s dlouholetou praxí v oblasti řízení kybernetických rizik.
Do Anectu přichází z pozice ředitele v oblasti kybernetických rizik ve společnosti Deloitte, kde se zaměřoval na propojení požadavků kybernetické bezpečnosti s obchodní strategií firem a na zajištění komplexní ochrany IT prostředí.
Ve společnosti bude zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a podporu růstu společnosti v souladu s její dlouhodobou strategií. „V nové roli se zaměřím na posílení obchodních vztahů a rozvoj řešení, která zákazníkům přinesou vyšší hodnotu a bezpečnost,“ uvedl Michal Čábela.
„Michal Čábela je uznávaný lídr, který spojuje znalost trhu s odborností v kybernetické bezpečnosti. Jeho zkušenosti a strategický přístup nám pomohou naplňovat ambiciózní cíle a posouvat Anect na další úroveň,“ okomentoval novou posilu Filip Winkelhofer, člen představenstva Anectu.
Zdroj: Anect