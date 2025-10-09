Channeltrends  »  Novinky  »  Milan Smil je nový chief technology officer ve společnosti Anect

Milan Smil je nový chief technology officer ve společnosti Anect

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Milan Smil, chief technology officer (CTO) ve společnosti Anect
Autor: Anect
Zkušený profesionál přináší know-how z oblasti týmové transformace či budování centra sdílených služeb.

Společnost Anect oznámila, že na pozici chief technology officera jmenovala Milana Smila. Ten do firmy přináší více než dvacetileté zkušenosti z řízení globálních infrastrukturních a bezpečnostních projektů.

Milan Smil působil naposledy jako director of networks & unified communications ve společnosti Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe), kde vedl technologickou a týmovou transformaci. Zkušenosti získal také ve společnostech DHL, Dimension Data/NTT, Novartis a Sandoz, kde řídil konsolidaci a expanzi mezinárodních týmů a pomáhal budovat centra sdílených služeb.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

„Anect vnímám jako dynamickou společnost s jasnou vizí a silným odborným zázemím. Mojí prioritou bude rozvoj technologických kapacit a podpora inovací, které přinesou zákazníkům vyšší přidanou hodnotu a úroveň bezpečnosti,“ uvedl Milan Smil.

WT100_25

„Milan Smil je zkušený lídr s hlubokou znalostí ICT infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Jeho přístup a dlouholeté zkušenosti budou pro Anect velkým přínosem,“ uvedl Filip Winkelhofer, člen představenstva Anect.

Zdroj: Anect

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ