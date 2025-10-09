Milan Smil je nový chief technology officer ve společnosti Anect

Společnost Anect oznámila, že na pozici chief technology officera jmenovala Milana Smila. Ten do firmy přináší více než dvacetileté zkušenosti z řízení globálních infrastrukturních a bezpečnostních projektů.
Milan Smil působil naposledy jako director of networks & unified communications ve společnosti Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe), kde vedl technologickou a týmovou transformaci. Zkušenosti získal také ve společnostech DHL, Dimension Data/NTT, Novartis a Sandoz, kde řídil konsolidaci a expanzi mezinárodních týmů a pomáhal budovat centra sdílených služeb.
„Anect vnímám jako dynamickou společnost s jasnou vizí a silným odborným zázemím. Mojí prioritou bude rozvoj technologických kapacit a podpora inovací, které přinesou zákazníkům vyšší přidanou hodnotu a úroveň bezpečnosti,“ uvedl Milan Smil.
„Milan Smil je zkušený lídr s hlubokou znalostí ICT infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Jeho přístup a dlouholeté zkušenosti budou pro Anect velkým přínosem,“ uvedl Filip Winkelhofer, člen představenstva Anect.
Zdroj: Anect