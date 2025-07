Miroslav Krupa bude novým šéfem IT v eD system

Společnost eD system oznámila personální změnu v nejvyšším managementu. Od 1. 8. 2025 se do čela IT na pozici CIO postaví Miroslav Krupa. V roli vystřídá Michala Pavlorka, jenž u distributora působil přes dvanáct let.





Krupa podle eDéčka přináší do společnosti odborné znalosti a bohaté zkušenosti. Za sebou má vedení několika IT týmů i celé firmy z pozice CEO. Jeho primárním zaměřením je projektový a programový management, nastavování a optimalizace procesů a propojování IT s byznysem.

„Jsem bývalý vývojář, technický konzultant a software architekt. Pracuji koncepčně, dlouhodobě a rád nastavuji procesy tak, aby byly technologie skutečným partnerem pro růst a úspěch firmy,“ uvedl o sobě Miroslav Krupa.

V nové pracovní etapě se zaměří zejména na řízení technologických investic distributora v České republice a přilehlých trzích a s ní související modernizaci logistických procesů. Jeho úkolem bude též rozvíjet eD Shop a využití umělé inteligence v byznysu.

Miroslav Krupa je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava, VŠE a Liverpool John Moores University. Kariéru v IT začínal ve společnosti Sluno, již od roku 2020 vedl jako CEO, sedm let působil v projektovém managementu ve Fakultní nemocnici Ostrava.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Zdroj: eD system, LinkedIn