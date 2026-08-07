Moderní IT projekty potřebují víc než jen distribuci hardwaru

Úspěch AI stojí na správně navržené infrastruktuře
Umělá inteligence se během posledních dvou let stala jedním z hlavních motorů investic do enterprise IT. Samotný nákup výkonných GPU nebo serverů ale úspěch AI projektů nezaručí. Moderní infrastruktura propojuje výpočetní výkon, úložiště, síťovou infrastrukturu, virtualizaci, software, kybernetickou bezpečnost i správu dat. Právě správný návrh celé architektury rozhoduje o výsledném výkonu i návratnosti investice.
S rostoucím objemem AI projektů nabývá na významu také plánování dostupnosti klíčových komponent. Výrobní kapacity se stále více přesouvají směrem k AI infrastruktuře, a proto jsou některé technologie dostupné pouze v omezených alokacích. Vedle technických znalostí je proto důležité i efektivní řízení dodavatelského řetězce.
Roste i význam ověřování technologií ještě před samotným nasazením. ASBIS CZ proto partnerům nabízí zapůjčení vybraných demo zařízení, na kterých si mohou ověřit kompatibilitu i výkon řešení ještě před finální investicí. VAD distributor tak partnerům nepomáhá jen s dodávkou technologií, ale i s návrhem architektury, integrací a technickými konzultacemi.
Firmy chtějí jednoho partnera místo deseti
Stejně výrazně se mění i požadavky zákazníků. Moderní enterprise projekty kombinují technologie od řady výrobců a málokdo chce současně koordinovat několik dodavatelů. Firmy stále častěji hledají partnera, který převezme odpovědnost za návrh celého řešení, ověří kompatibilitu jednotlivých technologií a bude schopen projekt podpořit od prvního návrhu až po provoz.
Právě proto VAD divize ASBIS CZ funguje jako jednotné kontaktní místo (single point of contact), které partnerům poskytuje technické konzultace, návrh architektury, konfiguraci hardwaru a softwaru, testování kompatibility, školení i následnou podporu. Díky vlastní montážní a konfigurační lince navíc připravuje infrastrukturu přesně podle požadavků zákazníků.
Nedostatek technických specialistů zvyšuje význam know-how
Další výzvou je dlouhodobý nedostatek zkušených IT specialistů. Ne každý reseller nebo systémový integrátor má vlastní odborníky na AI infrastrukturu, storage, networking nebo virtualizaci. Distributor se proto stále častěji stává rozšířením technického týmu partnera a pomáhá mu s presales aktivitami, návrhem architektury i samotnou realizací projektů.
Význam VAD distributorů proto dnes nespočívá pouze v šíři portfolia, ale především ve schopnosti propojit hardware, software i služby do jednoho funkčního řešení. Partneři získávají přístup ke specialistům, kteří jim pomohou navrhnout optimální infrastrukturu, eliminovat rizika při implementaci a urychlit realizaci projektů.
Tomu odpovídá také portfolio ASBIS CZ, které pokrývá datová centra, AI, HPC, podniková úložiště, síťovou infrastrukturu, software i kybernetickou bezpečnost. Partnerům jsou k dispozici technologie výrobců jako AMD, Canonical, DDN, Edge-Core, Gigabyte, Goldilock, Infinidat, Intel, NVIDIA, SUSE, Supermicro, Ubiquiti, VAST Data, WEKA a mnoho dalších, které lze kombinovat do komplexních enterprise řešení.
Nový lídr pro další rozvoj VAD
Dalším krokem v rozvoji VAD divize je příchod Vladimíra Tomečka na pozici Business Unit Managera. Do ASBIS CZ přináší více než 32 let zkušeností z mezinárodního IT prostředí. Během své kariéry působil ve společnostech IBM, Lenovo, HPE GreenLake, EMC nebo Cisco Systems, kde vedl obchodní týmy i rozsáhlé enterprise projekty zaměřené na datová centra a moderní infrastrukturu.
„Spolehlivost a hluboké pochopení potřeb zákazníka jsou pro mě na prvním místě. Mým cílem v ASBIS CZ je přinášet partnerům taková řešení a služby, která jim pomohou růst a udržet si náskok na dynamickém IT trhu,“ říká Vladimír Tomeček.
Rozvoj VAD divize potvrzuje, že budoucnost IT distribuce už nestojí pouze na logistice a dodávkách hardwaru, ale především na odborných znalostech, technické podpoře a schopnosti propojit technologie do funkčních řešení. Právě v tom chce být ASBIS CZ dlouhodobým partnerem pro resellery i systémové integrátory.