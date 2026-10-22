N-able rozšiřuje Cove Data Protection o zálohování Google Workspace

Společnost N-able rozšířila svou platformu Cove Data Protection o podporu zálohování Google Workspace. Novinka je určena především poskytovatelům řízených IT služeb (MSP), kteří mohou nově chránit data svých zákazníků ze stejné konzole, v níž už spravují zálohování serverů, pracovních stanic a Microsoft 365. Na českém a slovenském trhu řešení distribuuje společnost ZEBR.AI.
Data uložená v cloudových službách nejsou automaticky chráněna proti všem rizikům. Firmy mohou přijít o soubory například kvůli nechtěnému smazání, zásahu odcházejícího zaměstnance nebo kybernetickému útoku. Nezávislé zálohování umožňuje tato data obnovit bez spoléhání na nativní nástroje pro jejich uchovávání.
Zálohování Gmailu i sdílených disků
Cove Data Protection umožňuje spravovat zálohy Google Workspace v multitenantní konzoli společně s dalšími zákaznickými prostředími. Automatické přidávání nových uživatelů má omezit administrativu a pomoci zajistit, že nově vytvořené účty budou zahrnuty do ochrany dat.
Řešení podporuje zálohování služby Gmail, Google Drive včetně sdílených disků, Kontaktů a Kalendáře. Zálohy se standardně vytvářejí každé čtyři až šest hodin a data lze uchovávat až sedm let. Při obnově mohou správci vybírat jednotlivé e-maily, soubory nebo složky, aniž by museli čekat na zásah podpory Googlu.
Další funkcí je automatická archivace dat po odstranění uživatelského účtu. Historická data zůstávají dostupná pro případnou obnovu, zatímco účtování aktivních licencí končí. Organizace tak mohou uchovávat data bývalých zaměstnanců bez zbytečných licenčních nákladů.
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Náklady se odvíjejí od počtu uživatelů
Cenový model Cove Data Protection se počítá podle počtu chráněných uživatelů, nikoliv podle objemu uložených dat. Cloudové úložiště je zahrnuto v ceně a jeho kapacita se sčítá na úrovni poskytovatele MSP. Větší objem dat na jednom Google Disku proto nemusí automaticky znamenat vyšší náklady.
Ochranu dat zajišťuje šifrování AES-256 a nezměnitelné záložní kopie, které jsou odolné vůči neoprávněným úpravám i ransomwaru. Sjednocení zálohování pod jednu platformu má poskytovatelům služeb usnadnit správu zákaznických prostředí a rozšiřování nabídky bez nutnosti pořizovat další samostatnou infrastrukturu.
„Organizace často předpokládají, že data uložená v cloudu jsou automaticky plně chráněna, což ale nemusí platit například při nechtěném smazání nebo kybernetickém útoku,“ uvedl Ondřej Šabata, Sales Engineer společnosti ZEBR.AI.
Zdroj: ZEBR.AI