Channeltrends  »  Novinky  »  Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů, říká v podcastu Marek Prorok ze Zebra systems

Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů, říká v podcastu Marek Prorok ze Zebra systems

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ozvěny z kanálů Marek Prorok
Autor: Channeltrends
Marek Prorok se k IT dostal oklikou – paradoxně díky tomu, že sám naletěl podvodníkům. Dnes v rámci projektu Company (Un)Hacked vede školení kyberbezpečnosti ve virtuální realitě a tvrdí, že jen zážitek dokáže změnit chování lidí.

Když se Marek Prorok, dnes sales manager projektu Company (Un)Hacked ve společnosti Zebra systems, poprvé setkal s kyberkriminalitou, nebylo to za počítačem, ale při obyčejném pokusu prodat starožitné židle. O tomto zážitku a mnohém dalším hovoří v nejnovější epizodě podcastu Ozvěny z kanálů magazínu Channeltrends.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde:

Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Podvodníci mu tehdy vybrali účet. „Já to považuju za jednu z nejšťastnějších událostí svého života. Bylo tam naštěstí jenom patnáct tisíc, ale díky tomu jsem si uvědomil, že chci pomáhat ostatním, aby nenaletěli,“ vzpomíná. Z osobní zkušenosti se tak odrazil k nové profesní etapě.

Marek Prorok je sales managerem Zebra Systems pro projekt Company (Un)Hacked Přečtěte si také:

Marek Prorok je sales managerem Zebra Systems pro projekt Company (Un)Hacked

Aktuálně se totiž věnuje vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti prostřednictvím školení Company (Un)Hacked, která využívají virtuální realitu a princip obrácených rolí. Účastník si tedy na chvíli zkusí práci hackera, aby lépe pochopil, jak útoky fungují. „Neříkáme, že z vás uděláme odborníka. Ale i základní zkušenost stačí k tomu, aby hacker šel o dům dál a vy se nestali snadnou kořistí,“ vysvětluje Marek Prorok.

Virtuální realita podle něj přináší plné soustředění a zážitek, který se propojí s emocemi, což je něco, co klasické školení nabídnout nemůže. Lidé pak snáze rozpoznají nebezpečné situace i v běžném životě. „Tohle je trénink, u kterého vydržíte od začátku do konce,“ říká Marek Prorok s tím, že účastníci často sami žádají o další scénáře.

Zebra systems představila projekt Company (Un)Hacked Přečtěte si také:

Zebra systems představila projekt Company (Un)Hacked

Marka Proroka vedle kyberbezpečnosti fascinuje i svět inovací obecně – od virtuální reality po využívání velkých jazykových modelů. „Jsem nadšený, že jsem se dožil doby, kdy můžu pracovat s umělou inteligencí. Je to nástroj, který nám může ušetřit čas a umožnit dělat věci, které mají skutečný smysl,“ říká.

Cyber25

Když si ale potřebuje od technologií odpočinout, sahá po kytaře. I v hudbě a psaní však často reflektuje svět, ve kterém se pohybuje. Když se s Markem Prorokem potkáte, požádejte ho, aby vám zahrál píseň „Já jsem hacker, kdo je víc“ – s nadsázkou, ale zároveň s jasným poselstvím, že i kyberbezpečnost může být téma, o němž má smysl mluvit vážně i nevážně.

 

Podcast magazínu Channeltrends

Bavíme se s lidmi, kteří se pohybují ve světě ICT a mají o něm co říct. Najdete nás na oblíbených podcastových aplikacích: Apple PodcastsGoogle PodcastsOvercast nebo Spotify.

Zdroj: Channeltrends

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ