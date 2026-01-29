Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Nejčastěji napodobované značky kyberzločinci? Microsoft, Google, Amazon

Nejčastěji napodobované značky kyberzločinci? Microsoft, Google, Amazon

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Na notebooku MacBook Air jsou vidět loga společností Google, Amazon, Meta, Microsoft a Apple na jejich firemních webových stránkách. Velký technologický koncept.
Autor: Tada Images / Shutterstock.com
Taktiky útočníků jsou podle zjištění Check Pointu stále stejné – vyvolat pocit naléhavosti. Co víc, stále častěji se rozmáhají phishingové kampaně cílící na děti.

Společnost Check Point Software Technologies v polovině ledna zveřejnila pravidelnou zprávu Brand Phishing Report zaměřenou na phishingové útoky v posledním čtvrtletí 2025. Zpráva sleduje, jaké značky kyberzločinci nejčastěji napodobovali při pokusech o krádeže osobních dat nebo platebních údajů.

Co se dozvíte v článku
  1. Přihlašovací údaje jsou král
  2. Rádoby důvěryhodné formuláře
  3. Phishing zaměřený na děti a hráče
  4. META PANIKA

„Kyberzločinci se v phishingových kampaních nejčastěji vydávají za Microsoft a snaží se krást přihlašovací údaje. Značka Microsoft byla zneužita ve 22 % případů, což je oproti třetímu čtvrtletí pokles o 18 procentních bodů,“ upozorňuje David Řeháček, head of marketing EEMEA v Check Pointu.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

„Druhou nejčastěji imitovanou značkou byl Google (13 %) a na třetím místě skončil Amazon (9 %). Vzestup Amazonu byl do značné míry způsoben množstvím podvodů parazitujících na Black Friday a Vánocích. Do Top 10 se po delší odmlce vrátil i Facebook (Meta), což ukazuje na snahu útočníků krást identity na sociálních sítích,“ doplňuje.

Přihlašovací údaje jsou král

Phishingové kampaně jsou podle Davida Řeháčka stále sofistikovanější, využívají propracované vizuální prvky, obsah generovaný umělou inteligencí a velmi přesvědčivé domény, které úspěšně napodobují originální stránky. K phishingovým podvodům jsou nejčastěji zneužívané značky technologických společností.

„Snahou je ukrást přihlašovací údaje, které pomohou odemknout přístup k podnikovým systémům, cloudovým službám a dalším platformám. Následují podvody imitující sociální sítě a finanční služby,“ vysvětluje Řeháček.

Nejčastěji napodobované značky ve phishingových podvodech ve 4. čtvrtletí 2025

  1. Microsoft (22 % všech phishingových podvodů napodobujících známé značky)
  2. Google (13 %)
  3. Amazon (9 %)
  4. Apple (8 %)
  5. Facebook (Meta) (3 %)
  6. PayPal (2 %)
  7. Adobe (2 %)
  8. Booking (2 %)
  9. DHL (1 %)
  10. LinkedIn (1 %)

Rádoby důvěryhodné formuláře

Při phishingových útocích se kyberzločinci snaží napodobovat známé značky a jejich webové stránky, včetně URL adresy a designu stránek. Odkaz na podvodný web pak šíří e-mailem nebo textovou zprávou, popřípadě na stránky přesměrují uživatele z jiných služeb či podvodných mobilních aplikací.

Podvodný web také často obsahuje formulář určený k odcizení přihlašovacích údajů, platebních dat nebo jiných osobních informací. Útočníci se snaží zneužít důvěry a lidských emocí. Pocit naléhavosti může způsobit, že uživatelé na něco kliknou, aniž by si předtím ověřili, zda zpráva skutečně pochází od dané značky. Útočníci mohou oběť také zmanipulovat ke stažení malwaru.

Phishing zaměřený na děti a hráče

Check Point odhalil například phishingovou kampaň napodobující populární hru „SKIBIDI Steal a Brainrot“ v Robloxu. Podvodná stránka zdařile napodoboval jednu z nejpopulárnějších her, které jsou v současné době na platformě Roblox k dispozici, a podvod cílil zejména na děti. Když uživatel klikl na tlačítko hrát, byl přesměrován na phishingovou stránku, která kopírovala oficiální přihlašovací rozhraní Roblox. Cílem bylo ukrást přihlašovací údaje, aniž by si toho uživatel všiml.

Kyberzločinci vydírali v prosinci o 60 % více společností než před rokem Přečtěte si také:

Kyberzločinci vydírali v prosinci o 60 % více společností než před rokem

Kyberzločinci se snaží krást také přihlašovací údaje k účtům na Netflixu. Stránka na adrese netflix-account-recovery[.]com poměrně věrně kopírovala oficiální přihlašovací a obnovovací stránku Netflixu a vyzývala uživatele k zadání jejich e-mailové adresy nebo mobilního čísla a hesla. Cíl byl jasný, získat přihlašovací údaje a kontrolu nad účtem a ten dále prodat nebo data využít k dalším podvodům.

META PANIKA

Kyberzločinci velmi často cílí také na uživatele sociálních sítí a snaží se ukrást přihlašovací údaje k soukromým účtům, stránkám i skupinám. Vidíme záplavu nejrůznějších podvodů i v češtině. Zprávy „Závažné porušení reklamních zásad – vyžadováno okamžité ověření“ působí velmi naléhavě a upozorňují, že došlo k porušení pravidel a je potřeba ihned reagovat.

Podvody jsou obsahově i vizuálně udělané velmi působivě, aby se zvýšila šance, že uživatel uvěří a v panice zareaguje. Na podobném principu jsou i podvody „META: OVĚŘTE SI SVOU OBCHODNÍ STRÁNKU IHNED“, které straší, že provoz stránky je omezen a je potřeba ihned vyplnit odvolací formulář.

HR26

Check Point nově eviduje také řadu podvodů s předmětem „Ověřeno společností Meta: Ověřte svou firemní stránku a získejte ověřovací značku Meta“, které lákají na výhody spojené s ověřením stránky. A cíl je u všech podvodů stejný, vylákat přihlašovací údaje a další cenné informace.

Zdroj: Check Point Software Technologies

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Paušální daň OSVČ

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?