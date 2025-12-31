Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Většina Čechů opustí košík

Společnost DHL ve svém průzkumu DHL eCommerce poukazuje, že většina Čechů si prohlíží zboží na e-shopech několikrát do týdne, skutečný nákup však uskuteční jen menší část z nich. Průzkum ukázal, že až čtyři z pěti Čechů nedokončí objednávku, pokud nedůvěřují zvolenému přepravci nebo i v případě, že prodejce nenabízí jejich preferovaný způsob vrácení zboží.
Co se dozvíte v článku
Podle DHL eCommerce je doprava jedním z hlavních faktorů, který rozhoduje o dokončení online nákupu. Češi často odcházejí z košíku ve chvíli, kdy e-shop nenabízí jejich preferovaný způsob doručení. Objednávku v takovém případě dokončí pouze 16 % zákazníků.
Češi si totiž oblíbili především pružné způsoby doručení, výdejní boxy dnes preferují čtyři z deseti nakupujících, což je dvojnásobek oproti roku 2023. Naopak klesá počet těch, kteří volí doručení na adresu.
Evropští premianti v doručování mimo domov
„Na rozdíl od evropského průměru, kde dvě třetiny zákazníků volí doručení přímo na adresu, čeští nakupující stále více preferují flexibilní možnosti. I proto se v PPL zaměřujeme na rozvoj tzv. out-of-home infrastruktury. Příjemci zásilek tak dnes mohou vybírat z téměř 9 000 PPL boxů a shopů po celé republice,“ vysvětluje Kateřina Malíková, manažerka marketingového průzkumu a datové analytiky ze společnosti PPL CZ.
Vedle dopravy podle DHL hraje důležitou roli také způsob platby a možnost snadného vrácení zboží. Až 43 % zákazníků v minulosti opustilo nákupní košík proto, že jim e-shop nenabídl jimi preferovanou platební metodu. Oproti zbytku Evropy i světa čeští zákazníci košík opouští častěji. Třetina respondentů zároveň uvádí, že pokládají proces platby za zbytečně složitý.
I když drtivá většina nakupujících (92 %) preferuje platbu kartou, více než pětina zákazníků stále pravidelně volí platbu na dobírku – a právě tato skupina bývá z obchodního hlediska velmi citlivá na důvěru a přehlednost procesu. Některé e-shopy však od této možnosti postupně ustupují, a to buď kvůli rostoucím nákladům, nebo snaze zefektivnit logistiku a omezit počet nevyzvednutých zásilek.
Vysoké poštovné je velký mínus
Průzkum DHL eCommerce se zaměřil i na to, co zákazníky v průběhu nákupu frustruje. Šest z deseti Čechů uvádí jako hlavní překážku nákupu vysoké ceny doručení, často jim chybí také dostatečné informace o produktu nebo je odrazují dlouhé dodací lhůty. Tři čtvrtiny respondentů zároveň říkají, že by jejich nákupní zkušenost výrazně zlepšilo doručení zdarma.
„Zákazníci jsou citliví i na závěrečné kroky nákupu, a to nejen na způsob platby, ale i možnost snadného vrácení zboží. Češi nejčastěji vracejí objednávky prostřednictvím výdejního místa, což uvádí téměř 60 % dotazovaných. I když v průměru vrátí jen jednu z deseti položek, nedostupnost oblíbeného způsobu vrácení bývá častým důvodem, proč nákup ani nedokončí,“ přibližuje Malíková.
Rádi brouzdáme, nákupy promýšlíme
Online nakupování je pro Čechy běžnou součástí života, alespoň jednou týdně nakupuje každý třetí. Prohlížení nabídek e-shopů je však ještě mnohem častější. Z výsledků průzkumu DHL eCommerce vyplývá, že tři čtvrtiny Čechů navštěvují online obchody minimálně jednou týdně.
„44 % Čechů si zboží online prohlíží dokonce dvakrát až třikrát týdně, ale skutečný nákup uskuteční jen desetina z prohlížejících. Klíč k úspěchu e-shopu spočívá ve správně nastavené zákaznické zkušenosti ve všech krocích,“ komentuje výsledky pravidelného indexu Kateřina Malíková.
Dva trendy české e-commerce
DHL v neposlední řadě uvádí, že polovina Čechů nakupuje na zahraničních e-shopech, přičemž šest z deseti dotazovaných tak činí kvůli nižším cenám. Nejčastěji objednávají z Číny (60 %), Německa (39 %) a Polska (35 %). Mezi čínskými platformami dominuje Temu, na kterém nakupuje 44 % českých zákazníků, tedy o deset procentních bodů více než činí světový průměr.
Na české e-shopy naopak nejčastěji míří zákazníci ze Slovenska, Polska a Německa. Češi nejvíce nakupují elektroniku – tuto kategorii uvedly více než dvě třetiny respondentů. Téměř stejný podíl nakupuje oblečení a více než polovina objednává vybavení do domácnosti nebo kosmetiku.
Přestože jsou mezi českými zákazníky velmi populární zahraniční marketplace platformy, z průzkumu zároveň vyplývá, že roste i zájem o odpovědnější způsoby nakupování. Více než polovina Čechů nakupujících online si vybírá repasovanou nebo použitou elektroniku a roste také obliba oblečení či knih z druhé ruky.
„Trend ukazuje, že čeští zákazníci stále častěji kombinují praktičnost s ohledem na životní prostředí. Udržitelnost však pro většinu Čechů zatím nepředstavuje hlavní rozhodovací faktor,“ uzavírá Kateřina Malíková.
Zdroj: DHL