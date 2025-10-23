NetApp a Red Hat urychlují modernizaci IT s Red Hat OpenShift Virtualization

Společnosti NetApp a Red Hat oznámily, že rozšířily spolupráci a společně budou pracovat na urychlování nasazování řešení Red Hat OpenShift Virtualization v lokálních prostředích i ve veřejném cloudu.
Klíčovým aspektem spolupráce společností Red Hat a NetApp je vzájemná adopce technologií při rozvoji provozních a IT systémů obou společností. NetApp nyní provozuje svá vývojová a testovací inženýrská prostředí s využitím Red Hat OpenShift Virtualization, což je virtualizační funkce poskytovaná ve všech edicích Red Hat OpenShift, která umožňuje rychlejší a snazší nasazení, a podporuje větší agilitu.
Díky využití Red Hat OpenShift Virtualization může vývojový tým společnosti NetApp pracovat efektivněji, aby zrychlil své postupy a zároveň mohl škálovat kapacity tak, aby vyhověly budoucím požadavkům.
Red Hat vybudoval inteligentní datovou infrastrukturu, která využívá technologie NetApp na podporu svých globálních IT a vývojových operací, což umožňuje rychlejší dodávání softwaru a dosažení vyšší provozní efektivity.
Díky NetApp ONTAP mohou IT týmy společnosti Red Hat rychleji vytvářet úložiště pro úlohy Red Hat OpenShift, chránit kritická data pomocí integrovaných funkcí zabezpečení a obnovy a snadněji řídit úlohy v lokálních a cloudových prostředích.
„Spojením výkonu Red Hat OpenShift Virtualization a řešení NetApp můžeme poskytnout konzistentní základ hybridního cloudu s možnostmi správy dat na podnikové úrovni, které jsou potřebné k dosažení agility a flexibility hybridního cloudu při zachování vysokých standardů ochrany dat,“ uvedl Mike Barrett, viceprezident a generální ředitel divize Hybrid Cloud Platforms v Red Hatu.
„Jako dlouholetý partner společnosti Red Hat jsme se na vlastní oči přesvědčili o výsledcích, které jejich platforma přináší našim společným zákazníkům, a těšíme se, až nám poslouží jako na budoucnost připravený základ pro naše vlastní operace,“ doplnil Dallas Olson, obchodní ředitel společnosti NetApp.
Zdroj: Red Hat